Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi Sarıçam’ın cazibe merkezi oldu

Her geçen gün marka değeri artan, Adana’nın parlayan yıldızı Sarıçam’da, kısa süre önce hizmete açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, bölge halkı başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırlayan merkez, Sarıçam’ı kültür ve sanatın yeni buluşma noktalarından biri hâline getirdi.

ÖĞRENCİ, SANAYİ, SPOR VE SANAT KENTİ: SARIÇAM

Spordan sanata, sosyal donatı alanlarından kültürel etkinliklere kadar birçok alanda önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Sarıçam, bölgenin yeni marka kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu vizyonun en güçlü sembollerinden biri olan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, ilçeye sosyal ve kültürel anlamda büyük bir canlılık kazandırdı.

BİNLERCE ZİYARETÇİ AKIN EDİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından yapımına başlanarak 13 Eylül’de görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, kısa sürede bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Merkez bünyesinde yer alan Ferdi Tayfur Müzesi, Sabahçı Kahvesi, Şekerci Çırağı Sanat Atölyesi, Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi ve Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi gibi birçok bölüm, haftanın yedi günü sabah 08:00-17:00 saatleri arasında her gün yüzlerce ziyaretçini ağırlıyor.

SANAT, SİNEMA VE SPOR BİR ARADA

Sanat atölyelerinde verilen kurslar yoğun ilgi görürken, “Nostaljik Sinema Kuşağı” kapsamında düzenlenen Yeşilçam Akşamları, çocuk sinema gösterimleri ve Emmioğlu Yazlık Sinema Alanı’ndaki etkinlikler büyük beğeni topluyor. Ayrıca, ücretsiz olarak yayınlanan Süper Lig derbi karşılaşmaları, sporseverleri merkezde bir araya getiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi

Başta Adana olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Ferdi Tayfur Müzesi’ne yoğun ilgi gösterirken, merkez Sarıçam’ın kültür turizmindeki yerini de her geçen gün güçlendiriyor.

Bu ilgi bize daha fazla hizmet üretme gücü veriyor

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi’nin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: