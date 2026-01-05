Melikgazi’den Türkiye’de bir ilk: Çarşı Melikgazi

Melikgazi Belediyesi, ilçenin ticari ve sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracak, Türkiye’de eşi benzeri olmayan “Çarşı Melikgazi” projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa’da örnekleri bulunan ancak Türkiye’de ilk kez Kayseri’de uygulanacak proje, haftanın 7 günü açık olacak yapısıyla klasik alışveriş anlayışının ötesine geçiyor. Meyve-sebzeden şarküteriye, pastaneden baharatçıya, kafeden yöresel ürün satış noktalarına kadar birçok farklı ticari alanı aynı çatı altında buluşturan Çarşı Melikgazi, ilçenin ekonomik dinamizmini artırmayı hedefliyor.

TİCARET VE SOSYAL HAYATA YENİ BİR MODEL

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi’nin işlevi ve mimarisiyle Kayseri’ye yeni bir anlayış kazandıracağını vurguladı. Kızılırmak Caddesi üzerinde 7 bin metrekare alanda, 2 katlı olarak inşa edilen ve geniş otopark alanına sahip olan çarşının yaşayan bir merkez olacağını belirten Palancıoğlu, projenin gıda AVM konseptiyle tasarlandığını ifade etti. İspanya, İrlanda ve Macaristan’daki benzer örneklerden ilham alınarak geliştirilen proje, Türkiye’de bu alandaki ilk uygulama olma özelliğini taşıyor.

Çarşı Melikgazi’de önceliğin yerel ürünlere verileceğini söyleyen Palancıoğlu, proje kapsamında meyve-sebze, et ve süt ürünleri, şarküteri, aktar, baharatçı, turşucu, kuruyemişçi, dondurmacı ve kafe gibi birçok farklı ticari birimin yer alacağını kaydetti. Ayrıca PTT ve ATM’lerin de bulunacağı çarşıda, Kayseri mutfağının sunulacağı “Sofra Melikgazi” isimli özel bir restoran da hizmet verecek. Palancıoğlu, bu yapısıyla Çarşı Melikgazi’nin hem üreticiyi hem esnafı hem de tüketiciyi memnun edecek bir merkez olacağını ifade etti.

KAYSERİ’NİN MARKA DEĞERİNE KATKI

Kapalı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Çarşı Melikgazi’nin, Kayseri’ye yeni bir renk katacağını belirten Palancıoğlu, şehir dışından gelen misafirlerin de bu alanı ziyaret edeceğini öngördüklerini söyledi. Lansman sürecinde vatandaşlardan büyük ilgi gören projenin tamamlandığını ve kısa süre içinde hizmete açılacağını aktaran Palancıoğlu, “Vatandaşlarımız nitelikli ve modern bir ortamda alışveriş yapma imkânı bulacak. Çarşı Melikgazi, Kayseri’nin ticari ve sosyal yaşamına değer katacak önemli bir yatırım olacak” dedi.

Tarihi Gön Han ihtişamlı günlerine kavuşuyor

Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından 16’ncı yüzyılda inşa edilen, adını deri işçiliğinden alan Tarihi Gön Han, Melikgazi Belediyesi’nin titiz restorasyon çalışmaları neticesinde yeniden vatandaşla buluşuyor. 2026 yazında renkli sergilere, etkinliklere ve panellere ev sahipliği yapacak han, şehrin merkezine hareket getirecek. Tarihi Kapalı Çarşı’nın, Vezir Hanı’nın, Bedesten’in yanı başında yer alan Tarihi Gön Han’ın restore edilmesiyle şehrin merkezinde tarihin izleri günümüze taşınacak.

Melikgazi kentsel dönüşümle büyüyor

Melikgazi Belediyesi’nin 8 bölgede hayata geçirdiği başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçede ömrünü doldurmuş, riskli binalar; depreme dayanıklı, konforlu ve modern binalara dönüştürülüyor. Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Anbar Mahallesi, Çorakçılar Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin çehresi değişirken vatandaşlar güvenli konutlara kavuşuyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi‘de kentsel dönüşüm sekiz bölgede devam ediyor. Binlerce vatandaşımızı depreme dayanıklı, güvenli kentsel dönüşüm konutlarımızla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz” dedi.

Havacılıkta yarım kalan hikâye yeniden başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’nin köklü ancak yarım kalmış havacılık geçmişini yeniden canlandıracak önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. 25 bin metrekarelik alanda inşa edilen Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, modern mimarisi ve donanımıyla Türkiye’nin en nitelikli meslek liseleri arasında yerini aldı. Uçağı andıran mimarisiyle dikkat çeken okul, havacılık ve uzay teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu

SAVUNMA SANAYİİYLE DOĞRUDAN ENTEGRASYON

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, okulun Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kayseri’de başlayan ancak 1950’lerde kesintiye uğrayan uçak üretim geleneğini yeniden ayağa kaldıracağını vurguladı. Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Elmas Programı’na dahil edilen okul, Türkiye genelindeki yalnızca 13 seçkin okuldan biri oldu. En yüksek puanla öğrenci alan ilk üç okul arasında yer alan lisede, TUSAŞ, TEI ve TOMTAŞ gibi savunma sanayii kuruluşlarının desteğiyle öğrenciler mezuniyet öncesinde staj ve istihdam imkânı bulacak.



