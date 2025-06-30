Sunar Yatırım, 2025 hasat sezonunun ilk arpa ve buğdayını deposuna aldı

Lisanslı depoculuk sistemi; tarım ürünlerinin modern, güvenli ve izlenebilir koşullarda saklanmasını sağlarken, üreticilere ürünlerini değerinde satma ve finansmana erişme imkânı sunuyor. Şeffaf ve kayıtlı ticareti teşvik eden bu yapı, hem çiftçiye hem de tarım piyasalarına sürdürülebilir bir güven ortamı kazandırıyor. 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk alımda, Konya’nın Altıntekin ilçesinden gelen 42 ton arpa, Sunar LİDAŞ güvencesiyle lisanslı depoya kabul edildi.









Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, yılın ilk alımına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:





“Çiftçimizin alın terini değerle buluşturan, analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern bir tesisi Konya’da hayata geçirdik. Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte üretici ve tüccar ilişkilerine şeffaflık ve güven kazandırıyoruz. Bu yıl ürün kalitesi yüksek, rekolte geçen yıla kıyasla daha istikrarlı görünüyor. Sunar Yatırım olarak yalnızca sanayi yatırımlarımızla değil; tarımsal altyapıyı güçlendiren projelerle de sektörün geleceğine katkı sunuyoruz. LİDAŞ yatırımlarımızı Konya ile sınırlı tutmuyor, Türkiye’nin çeşitli yeni kapasite artırımı hedefliyoruz.”





2026 YILI İTİBARIYLA KAPASİTE 40 BİN TONA ÇIKACAK





Sunar LİDAŞ, ürün alımlarını Elektronik Lisanslı Ürün Senetleri (ELÜS) aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu sistem, üreticilere ürünlerini depolarken finansal esneklik ve pazarlama avantajı sunuyor. Modern altyapısı ve destek hizmetleriyle Konya bölgesinde fark yaratan Sunar LİDAŞ, güvenli depolamanın yanı sıra dijitalleşen tarım ekonomisine de katkı sağlıyor. Konya’daki özel sektör lisanslı depoları arasında en yüksek kapasiteye sahip tesislerden biri olarak faaliyet gösteren Sunar LİDAŞ’ın, 2026 itibarıyla kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor.





SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN STRATEJİK ORTAĞI





Bitkisel sıvı yağ, nişasta ve türevleri, poliyoller, biyobozunur bileşenler, un, yem ve taze meyve üretimi gibi birçok alanda yatırımlarını sürdüren Sunar Yatırım, tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirerek ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor.



