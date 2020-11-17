SEO; arama motoru optimizasyonu olarak bilinmektedir. Günümüzde istisnasız her işletmenin ve markanın SEO çalışmalarına ihtiyacı olmaktadır. Bir web sitesinin Google arama sonuçlarında üst sıralarda olması; onun daha çok ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesini sağlayacaktır. Bu durum sitedeki ürün ve hizmetlerin daha çok kişi tarafından satın alınmasına sebep olur. Bir başka deyişle, kısa sürede satışlarını arttırmak isteyenlerin bir marka olarak internet ortamında var olmaları şarttır. Bu noktada, Google arama sonuçlarında üst sıralarda olmayan internet sitelerinin rekabette herhangi bir şansı olmayacaktır. SEO çalışmaları ise sitenin arama sonuçlarında üst sıralarda olmasını sağlayan, uzun süreli ve emek gerektiren bir çalışmadır.

SEO hizmeti almak isteyenlerin bu işi en iyi şekilde yapacak bir SEO ajansını tercih etmesi şarttır. Aksi takdirde, bu işlemlerde başarılı olmak mümkün değildir. Günümüzde birçok ajansın SEO konusunda hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Ancak, bu ajanslardan birçoğu, merdiven altı olarak tabir edilen ve nasıl hizmet sunduğu belli olmayan firmalardan ibarettir. Hatta, kendi işlerini dahi başkasına yaptıran ajanslar bulunmaktadır. Sonuç olarak, SEO çalışmalarında başarılı olmak isteyenlerin kaliteli bir SEO ajansını tercih etmesi gerekir. Ancak, tahmin edileceği üzere işini iyi yapan SEO ajanslarının isteyeceği ücret biraz fazla olmaktadır. Peki, dijital pazarlama ajanslarının SEO fiyatlarını belirlerken dikkate aldıkları kriterler nelerdir?

SEO Fiyatları Nasıl Belirlenir?

SEO’ya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden, sektörün daha zorlu ve rekabetçi olduğu bilinmektedir. Rekabetin artmasıyla beraber SEO fiyatlarında da artış meydana gelmektedir. Ancak, SEO fiyatları konusunda birçok uzman ve firmanın birbirinden farklı fiyatlar sunduğunu ifade etmek gerekir. Bu yüzden, müşterilerin daha da kararsız hale geldiği ve hangisini tercih edeceğine karar veremediği bilinmektedir. Bu noktada, SEO fiyatlarının birtakım kriterlere göre belirlendiğini söylemek gerekir.

· Anahtar kelime aramasındaki Google sonuç sayısı; SEO fiyatlarını belirleyen ilk unsur olmaktadır. Anahtar kelime; çok ciddi bir rekabeti simgelemektedir. Anahtar kelime aratıldığı zaman Google’da çıkan sonuç sayısı önem taşımaktadır. Bu noktada, Google sonuç sayısı kadar Türkçe sonuç sayısına da bakılmalıdır. SEO; uluslararası bir kavram olduğu için Türkiye’deki rekabeti tam olarak yansıtmamaktadır. Türkçe aramalardaki sonuçlar ise daha belirleyici olmaktadır.

· SEO fiyatlarını belirleyen bir diğer unsur ise sitenin yaşı olmaktadır. Sitenin yayında olduğu süre ne kadar fazla ise SEO çalışması da Google’ın sitenin yaşına gösterdiği itibar sebebiyle daha kolay olacaktır. Bir başka deyişle, yeni siteler için yapılacak olan SEO çalışmasının fiyatının daha yüksek olacağını ifade etmek gerekir.

· Wordpress; SEO için hayati önem taşımaktadır. Çünkü, en çok özellik ve eklentiye sahip olan açık kaynak sistem Wordpress ile SEO çalışmaları daha kolay hale gelmektedir. Wordpress ile SEO ayarları siteye özel olarak yapılmaktadır. Bu sayede, her sitenin bağlı olduğu sektörde en üst sıralarda yer alması daha kolay hale gelmektedir. Bu noktada, SEO çalışmaları yapılacak olan sitenin Wordpress altyapısı var ise SEO uzmanlarının işinin daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, bu özelliğe sahip olan siteler için daha az ücret istenecektir.

· Sitenin hedef kelimedeki sırası; SEO fiyatlarını etkileyen bir başka unsur olarak dikkat çekmektedir. Sitenin daha önceden SEO çalışmaları ile belirli bir noktaya gelmiş olması; site için sonradan yapılacak olan SEO çalışmalarının hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Hedefe daha yakın olan bir site; çalışma zorluğunu ve sürecini azaltacaktır. Bir başka deyişle, SEO çalışması yapılacak olan sitenin güncel durumu; fiyatları etkilemektedir.

· SEO fiyatları düşünüldüğünde sitenin hedeflerinin de hayati bir öneminin olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, site sahibinin hedefine göre fiyatlarda çok ciddi farklılıklar oluşmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; sitenin Google arama sonuçlarında ilk sırada olmasını isteyen bir işletmenin SEO çalışmaları için ödeyeceği ücret çok fazla olacaktır. Ancak, sitenin Google arama sonuçlarında ilk sayfada olmasını isteyen bir markanın SEO için isteyeceği ücret ise bir önceki duruma kıyasla daha az olacaktır.

· SEO fiyatlarını etkileyen unsurlardan birisi de ödeme şekli olmaktadır. Birçok konuda olduğu gibi SEO çalışmalarında da peşin ödeme yapıldığında daha az para ödenir. Bunun yanı sıra, taksitli ödeme tercih edilirse daha çok ücret ödenecektir. Buna ek olarak, sitenin hedefine ulaşmasına göre belirli dönemlerde ara ödeme yaparak da söz konusu ödeme sürecini şekillendirenler bulunmaktadır.

· SEO çalışmalarının ne zaman başladığı ve biteceği de fiyatları etkileyen unsurlardan birisi olmaktadır. Bir başka deyişle, istenilen teslim süresi; çalışmaya gösterilen ilgi ve yoğunluk ile doğrudan alakalı olduğu için SEO fiyatını da etkileyecektir. Bu durumu da bir örnekle açıklayabiliriz. SEO çalışmalarının en geç bir ay içerisinde bitmesini isteyen bir işletme ile zamana yayılmasını isteyen bir işletme arasında ödeyecekleri ücret bakımından birtakım farklılıklar olacaktır. Buna ek olarak, daha yoğun bir çalışma talep edenler de bu iş için daha yüksek bir ücret ödeyeceklerdir.

· SEO fiyatına etki eden bir diğer unsur ise SEO yapacak ajansın çalışma şeklidir. Bu noktada, daha ekonomik çalışmalar yürüten bir ajansın daha az ücret talep edeceğini söylemek gerekir. Buna ek olarak, ekip veya şahıs çalışmasının varlığının da SEO fiyatlarını etkilediği bilinmektedir. SEO söz konusu olduğunda ekip çalışması her zaman önem taşımaktadır. Ekip çalışması ile yapılan SEO’nun hem daha güvenli hem de daha kaliteli olduğu bilinmektedir. Bu tür işlerde de daha az ücret talep edilir. Çünkü, yapılacak olan çalışmalar; bir kişinin değil birden çok kişinin sorumluluğu altında olmaktadır.

· Tüm bunların yanı sıra, SEO dışında genel bir dijital pazarlama hizmeti talep ediliyorsa istenilen ücret daha fazla olacaktır. Bir Kobi; SEO’nun yanı sıra sosyal medya reklamcılığı, Google Ads reklamları, online itibar yönetimi gibi hususlarda da hizmet alıyorsa tüm bu hizmetlerin paket halinde sunulması; istenilen ücreti arttıracaktır.

SEO Analizi Nasıl Yapılır?

SEO; daha önce de söylediğimiz gibi son derece ciddi bir çalışma sürecini ifade etmektedir. Site içi ve dışı çalışmalar ile SEO uygulanacak olan site detaylı olarak incelenmektedir.

· SEO sürecinde ilk olarak rakip siteler incelenir ve bağlantıları tespit edilir.

· Bir sonraki aşamada ise detaylı site içi incelemesi yapılır.

· Kod yapısı incelemesi de son derece önemlidir.

· Sektörel inceleme sayesinde markanın sektörel ihtiyaçları belirlenir.

· Meta taglerinin doğru yerlere yerleştirilmesi sağlanır.

· Anahtar kelime yoğunluğunun da kontrol edildiğini söylemek gerekir.

· Rakip sitelerin içerik incelemesi ile SEO sonucunda siteye ne tarz içeriklerin konması gerektiği kararlaştırılır.

· İçerik incelemesi dışında rakip sitelerin altyapı incelemesi da yapılmaktadır. Buna ek olarak, anahtar kelime sıralama incelemesi ile de sektörel olarak nasıl hareket edilmesi gerektiği öğrenilir.

· Sonraki aşamalarda sitenin anahtar kelime sıralama raporu, genel değerlendirmesi, backlink profili incelemesi süreçleri tamamlanır. En son aşamada ise içerik optimizasyonu ile de SEO analiz süreci biter.

Sonuç olarak, yukarıdaki süreçlerin her birinin detaylı olarak gerçekleştirilmesinin ardından SEO fiyatlarına karar verilmektedir.

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Bilgesem; SEO çalışmaları sayesinde kısa sürede web sitesinin Google arama sonuçlarında üst sıralarda olmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak, farklı hizmetler de vermektedir. Sosyal medya reklamcılığı, SEM, online itibar yönetimi, video pazarlama gibi konularda verilen hizmetler ile SEO çalışmaları da anlam kazanmaktadır. Ziyaretçilerin müşteriye dönüşüm oranları her geçen gün yükselmektedir.