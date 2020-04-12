Dima Aslan, Dado Style 2020 kreasyonu için gün sayıyor.

Yurt dışında aldığı moda ve tasarım eğitimiyle birlikte 2014 yılında Türkiye’ye yerleşen Dima Aslan, tekstilin patroniçesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kadınlar açısından son derece önemli olan kıyafet konusunda adeta şaheserler yaratan firma, 2020 kreasyonu ile göz dolduruyor. Lüks ürünler, şık tasarımlar ve bayanlar için olmazsa olmaz olan giyim rahatlığı ile 2020 kreasyonunda müşterilerini karşısına çıkan Dado Style tüm tekstil otoritelerinden tam not alıyor. Kıyafetlerinde kullanılan değerli taşlar ve ipeksi dokunuşlarla göz dolduran Dado Style şimdiden büyük bir müşteri kitlesine ulaşmış durumda.

Farklı renk ve kombinasyonların birleşmesiyle bayanlara kusursuz ve eşsiz bir gardırop yaratma imkanı sunan firma, ekonomik ve kaliteli ürün üretimi ile de ismini öne çıkarıyor. Tasarımlarındaki çizgisi diğer firmalara nazaran daha farklı olan Dado Style lüx ve gösterişi ön planda tutmayı hedefleyen bayan giyim markaları arasında yer alıyor. Tasarımlarındaki estetik ve parıltıyla kısa bir süre içerisinde hanımların gönlünü fetih etmeyi başaran firmanın ünü ülke sınırlarını aşmış bulunmakta. 2019 kreasyonunu müşterilerin beğenisine sunarak, tasarladığı ürünlerle tüm Dünya ülkelerinde kendisine özel bir müşteri kitlesi yakalamayı başaran firma, 2020 kreasyonunu piyasaya sürmek için gün sayıyor.

Her kesimden ve her ülkeden müşteri kitlesine sahip olan Dado Style elbiseleri birçok ünlü manken, sunucu, oyuncu ve iş kadını tarafından tercih ediliyor. Yakın gelecekte global pastada ki payını artırmayı hedefleyen şirket 2020 kreasyonu için oldukça titiz davranıyor. Türk tekstil piyasasının parlayan yıldızları arasına ismini yazdırmayı başaran tasarımcı ve modacı Dima Aslan, yakın gelecekte ürettiği estetik ve lüx kıyafetlerle Dünya tekstil piyasasında da söz sahibi olmayı hedefliyor.