Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Diş hekimliği taban puanları, 17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından gündemde yer aldı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Diş hekimliği bölümünde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte 2023 Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzu.
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Diş Hekimliği taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI 2022
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 5121 523.86661
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 11101 510.81137
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 15994 502.39502
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 18161 499.08999
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 20486 495.4462
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 20960 494.73945
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 21023 494.64952
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 21968 493.28178
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 15 22119 493.08102
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 23309 491.39741
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 23586 490.94505
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 23755 490.69561
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 24140 490.17802
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 24579 489.60773
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 24864 489.19836
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 25448 488.3894
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 25859 487.85001
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 26038 487.58796
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 26136 487.43066
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 27379 485.75607
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 27674 485.36564
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 27749 485.27104
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 28427 484.36863
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 28443 484.35438
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 29064 483.52233
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 5 29094 483.46963
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 29383 483.09531
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 29661 482.68925
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 15 29896 482.37152
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 30036 482.18528
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 30100 482.09529
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 30210 481.95705
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 15 30487 481.63023
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 30597 481.49605
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 30841 481.16153
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 31048 480.90537
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 31189 480.71754
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 31301 480.58653
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 31407 480.4579
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 31511 480.32225
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 32132 479.51302
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 32178 479.45875
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 32350 479.23073
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 32391 479.18413
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 32402 479.17153
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 32698 478.76952
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 32731 478.7307
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 32954 478.46046
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 33003 478.37721
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 33105 478.24484
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 33121 478.22821
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 33230 478.08811
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 33413 477.86116
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 33532 477.72083
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 33762 477.41773
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 34192 476.85811
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 34229 476.81386
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 34259 476.78482
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 34532 476.44341
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 34870 476.01474
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35286 475.47623
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 35359 475.39322
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35547 475.17913
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35568 475.15899
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 35656 475.05142
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 35702 474.99714
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 35720 474.96528
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 35829 474.81945
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35899 474.75177
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 36080 474.51197
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 2 36195 474.34997
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 36356 474.12347
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 36395 474.09264
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 36660 473.75394
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 37020 473.29324
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 37215 473.01858
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 37281 472.94464
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 37578 472.54626
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38066 471.96048
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38073 471.9484
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 38085 471.93254
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 38370 471.59458
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 38374 471.59316
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38395 471.56151
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38560 471.36944
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 38645 471.26507
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 38692 471.20152
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 38745 471.14115
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 39062 470.74618
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 39172 470.6077
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 39353 470.37064
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 39590 470.08526
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 39886 469.74138
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 40031 469.55461
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 40106 469.44786
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 40381 469.15544
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 40444 469.07074
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 40889 468.52698
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 41148 468.22306
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 41190 468.17302
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 41324 468.02591
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 41576 467.75588
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 41578 467.75516
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 4 41768 467.54844
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 41974 467.28112
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 42262 466.88266
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 42466 466.6269
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 42545 466.536
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 42738 466.31781
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 42873 466.1642
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 30 43012 465.99639
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 60 43075 465.93253
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 43157 465.84359
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 43211 465.78264
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2022 2 + 1 43621 465.29151
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 5 43835 465.00153
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 44003 464.78779
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2022 10 + 1 44928 463.66012
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 45027 463.54018
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 45320 463.17596
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 2 45481 462.9773
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 45585 462.83381
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 45719 462.6637
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 46479 461.73513
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 83 47775 460.24925
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 48497 459.40371
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 4 48869 458.97064
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 49952 457.672
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 60 50336 457.22599
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 14 50724 456.74713
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 66 51147 456.27269
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 49 51427 455.92802
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 40 52887 454.21511
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 16 53576 453.43257
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 53967 453.00297
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 54436 452.49728
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 25 54576 452.3365
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 55679 451.02291
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 25 55686 451.01196
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 66 56908 449.63481
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 18 57131 449.38372
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 15 57262 449.23244
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 12 57307 449.18192
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 20 58161 448.23773
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 15 61565 444.40073
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 85 62668 443.16251
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 63308 442.48438
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 63457 442.322
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 64571 441.11752
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 51 65319 440.34302
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 21 65925 439.63889
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 51 67326 438.06283
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 51 68932 436.34762
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 70146 434.97469
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 70306 434.81338
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 70426 434.65181
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 54 71384 433.66498
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 59 71637 433.39441
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 85 73754 431.17194
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 74205 430.70162
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 74363 430.52618
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 50 75553 429.27688
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 76 75769 429.05
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 76500 428.2936
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 77854 426.91799
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 79864 424.90442
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 61 - -
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 30 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 67 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 59 - -
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 39 - -
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 31 - -
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 5 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 8 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 60 - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 59 - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 - - -
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.