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2023 Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Diş hekimliği taban puanları, 17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından gündemde yer aldı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Diş hekimliği bölümünde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte 2023 Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzu.

10:56 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Diş hekimliği taban puanları, 17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından gündemde yer aldı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavında tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Diş hekimliği bölümünde eğitim almak isteyen adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte 2023 Diş hekimliği taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzu.

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Diş Hekimliği taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 5121 523.86661

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 11101 510.81137

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 15994 502.39502

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 18161 499.08999

EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 20486 495.4462

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 160 + 4 20960 494.73945

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 21023 494.64952

ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 21968 493.28178

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 15 22119 493.08102

ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 23309 491.39741

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 23586 490.94505

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 23755 490.69561

MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 24140 490.17802

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 24579 489.60773

GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 24864 489.19836

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 25448 488.3894

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 25859 487.85001

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 26038 487.58796

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 26136 487.43066

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 27379 485.75607

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 27674 485.36564

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 27749 485.27104

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 28427 484.36863

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 28443 484.35438

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 29064 483.52233

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 5 29094 483.46963

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 29383 483.09531

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 29661 482.68925

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 15 29896 482.37152

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 30036 482.18528

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 30100 482.09529

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 30210 481.95705

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 15 30487 481.63023

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 30597 481.49605

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 30841 481.16153

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 31048 480.90537

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 31189 480.71754

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 31301 480.58653

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 31407 480.4579

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 31511 480.32225

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 32132 479.51302

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 32178 479.45875

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 32350 479.23073

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 32391 479.18413

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 32402 479.17153

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 32698 478.76952

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 32731 478.7307

MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 32954 478.46046

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 33003 478.37721

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 33105 478.24484

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 33121 478.22821

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 33230 478.08811

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 33413 477.86116

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 33532 477.72083

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 33762 477.41773

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 34192 476.85811

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 34229 476.81386

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 34259 476.78482

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 34532 476.44341

DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 34870 476.01474

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35286 475.47623

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 35359 475.39322

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35547 475.17913

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35568 475.15899

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 35656 475.05142

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 35702 474.99714

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 9 35720 474.96528

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 35829 474.81945

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 35899 474.75177

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 36080 474.51197

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 2 36195 474.34997

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 36356 474.12347

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 85 + 3 36395 474.09264

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 36660 473.75394

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 37020 473.29324

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 37215 473.01858

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 150 + 4 37281 472.94464

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 37578 472.54626

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38066 471.96048

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38073 471.9484

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 38085 471.93254

ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 38370 471.59458

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 38374 471.59316

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38395 471.56151

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 6 38560 471.36944

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 38645 471.26507

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 110 + 3 38692 471.20152

UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 38745 471.14115

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 39062 470.74618

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 10 39172 470.6077

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 39353 470.37064

FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 39590 470.08526

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 39886 469.74138

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 40031 469.55461

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 40106 469.44786

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 40381 469.15544

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 40444 469.07074

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 40889 468.52698

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 41148 468.22306

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 41190 468.17302

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 41324 468.02591

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 41576 467.75588

HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 41578 467.75516

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 4 41768 467.54844

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 41974 467.28112

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 42262 466.88266

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 42466 466.6269

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 42545 466.536

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 42738 466.31781

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 42873 466.1642

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 30 43012 465.99639

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 60 43075 465.93253

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 43157 465.84359

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 43211 465.78264

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2022 2 + 1 43621 465.29151

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 5 43835 465.00153

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 14 44003 464.78779

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) SAY 2022 10 + 1 44928 463.66012

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 45027 463.54018

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 8 45320 463.17596

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 2 45481 462.9773

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 12 45585 462.83381

GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 45719 462.6637

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) SAY 2022 11 46479 461.73513

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 83 47775 460.24925

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 48497 459.40371

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 4 48869 458.97064

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 49952 457.672

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 60 50336 457.22599

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 14 50724 456.74713

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 66 51147 456.27269

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 49 51427 455.92802

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 40 52887 454.21511

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 16 53576 453.43257

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 53967 453.00297

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 54436 452.49728

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 25 54576 452.3365

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 55679 451.02291

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 25 55686 451.01196

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 66 56908 449.63481

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 18 57131 449.38372

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2022 15 57262 449.23244

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 12 57307 449.18192

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 20 58161 448.23773

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 15 61565 444.40073

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 85 62668 443.16251

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 63308 442.48438

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 63457 442.322

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 64571 441.11752

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 51 65319 440.34302

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 21 65925 439.63889

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 51 67326 438.06283

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 51 68932 436.34762

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 70146 434.97469

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 70306 434.81338

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 10 70426 434.65181

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 54 71384 433.66498

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 59 71637 433.39441

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 85 73754 431.17194

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 74205 430.70162

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 74363 430.52618

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 50 75553 429.27688

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 76 75769 429.05

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 76500 428.2936

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 77854 426.91799

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 79864 424.90442

GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 61 - -

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 68 - -

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 - -

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 30 - -

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 67 - -

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 59 - -

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 - -

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 39 - -

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 34 - -

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 31 - -

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 42 - -

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 5 - -

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 8 - -

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 60 - -

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(%25 İndirimli) (5 Yıllık) SAY 2022 59 - -

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) SAY 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.



#ÖSYM
#Diş hekimliği
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ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi