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Discord'dan erişim sorunu için açıklama geldi: Çalışıyoruz

Discord uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor. Özellikler bilgisayar oyuncuları ve online yayıncılar tarafından yoğun şekilde kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Discord kullanıcıları tarafından gelen bilgilere göre; uygulamanın mesajları iletmediği ifade edildi. Bu noktada; "Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord ne zaman düzelecek, mesajlar neden iletilmiyor?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Discord'dan açıklama geldi mi? Discord erişim sorunu çözüldü mü? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Discord çöktü mü? Discord düzeldi mi, neden açılmıyor?
discord

Akşam saatlerinde Discord'da erişim sorunu yaşanması üzerine kullanıcılar tarafından "Discord çöktü mü? Discord düzeldi mi?" soruları gündeme geldi. Discord'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı...

DİSCORD ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Akşam saatlerinde Discord'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, video oyunu oynayanlar ve online canlı yayın platformlarında yayın yapanlar tarafından yoğun olarak kullanılan programa erişim sağlayamadı.

  • Konuya ilişkin Discord'dan açıklama geldi:
  • "Mesaj hatalarına neden olan bir sorunun farkındayız ve bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz." denildi.
  • We’re aware of an issue causing message failures and are working on a fix. Apologies for the disruption & thx for hanging tight! https://t.co/rq97JXSEFv

DİSCROD NEDİR?

Discord aslında yazılı ya da sözlü iletişim kurulabilen bir sohbet uygulaması. İlk olarak 2015 yılında yayınlandı ve 2019 Temmuz verilerine göre 250 milyondan fazla kullanıcısı var. Hem özel hem de kamuya açık topluluklar tarafından kullanılabiliyor.

Ventrilo, Skype, Mumble ve TeamSpeak benzeri sesli sohbet uygulamalarına ücretsiz bir seçenek olarak piyasaya çıkarıldı. Özellikle çevrimiçi oyun oynayanlar tarafından çokça kullanılıyor. Bu uygulama sayesinde sayesinde oyuncular oynarken konuşabiliyor, video arama yapabiliyor, canlı yayın açabiliyor ve mesajlaşabiliyor. Pek çok insan, oyun dışında sosyal bir araç ya da organizasyon aracı olarak da Discord’u kullanıyor.

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