DNC Medya Pandemi Yılını Değerlendirdi

Medyanın tüm alanlarında hizmet sunduklarını ve bu nedenle sektörü daha net gözlemlediklerini ifade eden DNC Medya kurucu Coşkuner, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde birçok mağaza ve firmanın kapalı olması bu dönemde, olumsuz etkilenmelerine sebep oldu. İnsanların pandemi döneminde evde kalmak zorunda olmaları, internet ve sosyal medya kullanımını arttırdı. Evlerinden çıkamayan insanlar ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamaya başladılar. Bu durumda ortak çalışmalarını yürüttüğümüz marka ve kurumsal şirketlerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırdı. Şirketler artık dijital dünyaya uyum sağlar hale geldi. Yılın 2. Yarısını yaşadığımız bu günlerde, ekonomide olumlu etkilerin olacağını, pandemi devam etse bile herkesin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Firmalara sunduğunuz profesyonel destekler sayesinde değişen ve gelişen dijital dünyaya uyum sağlamaları için gerekli altyapı desteğini veriyoruz”

Pandemi Yılında Birçok Organizasyon İptal Edildi

Bugüne kadar pek çok organizasyon düzenlediklerini söyleyen Deniz Işın Coşkuner, pandemi dolayısıyla bu yıl birçoğunu iptal etmek durumunda kaldıklarının altını çizdi. Coşkuner,

“Medya sektörü oldukça geniş bir alanı içerisine alıyor. Dolayısıyla bu alandan pek çok insan faydalanıyor. Fakat pandemi nedeniyle neredeyse bütün organizasyonlar iptal edilmek durumunda kaldı. Ancak bunun yanı sıra internet tarafında önemli gelişmeler oldu. İnsanların internete yönelmesi nedeniyle web tasarım, sosyal medya yönetimi, Seo gibi alanlar değer kazandı. Bu tarafa yatırım yapan şirketler ciddi anlamda kazanç elde ettiler. Kısacası pandemi sürecini doğru bir şekilde idare etmeyi başardılar” dedi.