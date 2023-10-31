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Dolar bugün ne kadar, kaç TL? 31 Ekim Salı

Dolar/TL, 31 Ekim Salı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda 28,2870 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro 30,0500'ten, sterlin ise yüzde 0,1 azalışla 34,3810'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar geçen hafta yükseliş eğilimi gösteren doların yeni haftada da yükselişini sürdürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, dolarda beklentiler ne, düşecek mi çıkacak mı? İşte 31 Ekim Salı analist yorumları.

11:46 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 11:48 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
dolar güncel fiyatları 31 Ekim Salı 2023

dolar güncel fiyatları 31 Ekim Salı 2023

30 Ekim Pazartesi yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 28,2590'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,2870 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor. Peki, dolarda beklentiler ne? İşte 31 Ekim Salı güncel analist yorumları.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,2870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 30,0500'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 34,3810'dan satılıyor.

DOLARDA BEKLENTİLER NE, DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirirken, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan 5 milyar 12 milyon dolara geriledi.


Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum
Altın Fiyatları: Güncel altın alış satış fiyatı son durum

Altın fiyatları merak konusu. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.


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