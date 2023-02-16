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Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,8503'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,1840'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,7470'ten satılıyor. Peki dolarda beklentiler ne, yükselecek mi? İşte detaylar.

10:50 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dolar bugün kaç TL?

Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8550 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLARDA BEKLENTİLER NE?

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, varlık fiyatlarında yön arayışının bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini ifade eden analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.


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43 dakika önce
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Dolar/TL, 18,86 seviyesinden işlem görüyor
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