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Dolar bugün kaç TL?

'Dolar bugün kaç TL?' sorusu hafta boyunca yükseliş gösteren kur sonrası vatandaşların sorduğu sorular arasında yer aldı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,0660'tan işlem görüyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0850 seviyesinde bulunuyor. Peki dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman görüşüyle sorunun cevabı.

12:05 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dolar kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Dolar kaç TL oldu? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0660 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 28,2830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 32,9350'den satılıyor.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0660 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 28,2830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 32,9350'den satılıyor.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta boyunca "şahin" tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle dolara talebin arttığını söyledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydederken, Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

Söz konusu gelişmelerin Fed'in faiz artırımına ilişkin elini kuvvetlendirdiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 87'ye çıktığını bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



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Dolar bugün kaç TL?