Dolar ne kadar? 1 dolar kaç lira? 28 Aralık canlı döviz kuru

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Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu personel alımıyla ilgili açıklamasında, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.