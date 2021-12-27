Dolar ne kadar? 1 dolar kaç lira? 28 Aralık canlı döviz kuru

Döviz kurlarındaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklamaları sonrasında 18 lira seviyelerinden sert bir düşüş yaşamış, dolar önemli ölçüde değer kaybetmişti. Dolar kurunun seyri yakından takip ediliyor. İşte anlık dolar fiyatı haberimizde...
DOLAR NE KADAR?
Haftanın son işlem gününde gelişen ülke para birimlerindeki yükselişe öncülük etmeye devam eden Türk lirası dolar karşısında %6,75 oranında değer kazanırken, USDTRY paritesi ise düşüşünü 10,50 seviyesine doğru genişletti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 556,96 baz puanla önemli bir değişim göstermezken, 10 yıllık tahvil faizinin ise %23,95 ile yeni rekor seviyeye yükseldiği gözlemlendi.
1 DOLAR KAÇ TL?
1 Dolar bugün alış ve satış olarak 11.54 TL dolaylarında işlem görüyor.
1 EURO NE KADAR?
1 Euro bugün alış ve satış olarak 12.97 TL dolaylarında işlem görüyor