Özgün Dolar ne kadar? 1 dolar kaç lira? 28 Aralık canlı döviz kuru
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Dolar ne kadar? 1 dolar kaç lira? 28 Aralık canlı döviz kuru

Dolar ne kadar? Dolar kurunda yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? gibi sorular güncel ve anlık olarak sorgulanıyor. Dolardaki yükselişin inmesi ile birlikte anlık seyri izleniyor. 28 Aralık Salı günü dolar ne kadar oldu? Güncel dolar kuru, canlı dolar fiyatı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar ne kadar? 1 dolar kaç lira? 28 Aralık canlı döviz kuru
dolar tl

Döviz kurlarındaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açıklamaları sonrasında 18 lira seviyelerinden sert bir düşüş yaşamış, dolar önemli ölçüde değer kaybetmişti. Dolar kurunun seyri yakından takip ediliyor. İşte anlık dolar fiyatı haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde gelişen ülke para birimlerindeki yükselişe öncülük etmeye devam eden Türk lirası dolar karşısında %6,75 oranında değer kazanırken, USDTRY paritesi ise düşüşünü 10,50 seviyesine doğru genişletti. Türkiye 5 yıllık CDS primi 556,96 baz puanla önemli bir değişim göstermezken, 10 yıllık tahvil faizinin ise %23,95 ile yeni rekor seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar bugün alış ve satış olarak 11.54 TL dolaylarında işlem görüyor.

1 EURO NE KADAR?

1 Euro bugün alış ve satış olarak 12.97 TL dolaylarında işlem görüyor

Bakan Nebati: 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacak
EKONOMİ
Bakan Nebati: 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacak
Konyasporson dakikada kazandı

Konyaspor
son dakikada kazandı

​Konyaspor lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 7'ye indirdi.
Vaka sayısında korkutucu artış

Vaka sayısında korkutucu artış

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı.
Merkez Bankasından bankalara zorunlu karşılık teşviki

​BDDK, kur hareketlerini manipüle edenleri isim vererek açıkladı.

​Asiye'nin ailesine dava açtılar.

Bakanlık duyurdu: İstanbul zirvede yer alıyor.

​Bakanlıktan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge.

Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu
Spor

Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor'un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 7 oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
Gündem

Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu personel alımıyla ilgili açıklamasında, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok
Gündem

Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan terör iltisaklı personellere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'özel teftişe' ilişkin konuştu. Muhalefet tarafından 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açılmış' gibi oluşturulan algıların yanlış olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir. Bu isimlerle ilgili bir tahkikat yapılacaktır. Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir." dedi.

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