Dolar Canlı Fiyatları: Dolar yükseldi mi? Dolar-TL ne kadar? (24.02.22)

Dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Dün 13.81'den kapanan dolar/TL 24 Şubat sabahında yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti. Öğle saatlerinde kur yükselişini sürdürerek yüzde 5'in üzerinde değer kazandı ve 14.60 üzerine tırmandı

DOLAR NE KADAR OLDU 24 ŞUBAT PERŞEMBE?

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasalardaki endişelerle 13,90 seviyesinin üzerini gördü. Gün içerisinde yüzde 2,5'ten fazla yükselişle 14,65'in üzerine çıktı. Kur en son 21 Aralık günü bu seviyeleri görmüştü. Euro/TL de 16,60 seviyesine tırmandı.

HAZİNE'DEN 'DOLAR' AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle doların fırlaması ve piyasaların düşmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelişmeler üzerine “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve olası yansımalarına ilişkin basın duyurusu” başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada vatandaşların TL'ye güveneleri istendi.

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Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRDİK

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

RİSKLİ POZİSYONDAN KAÇININ

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirasını ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

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EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Ukrayna' açıklaması: Tüm tedbirler kararlılıkla alınacak