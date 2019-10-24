Dubai EXPO 2020

20 Ekim 2020 ila 10 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EXPO 2020’ye Dubai ev sahipliği yapacak. Yaklaşık yirmi milyon uluslararası misafirin ziyaret etmesi beklenen fuara dair hazırlıklar tüm hızıyla devam etmekte. Kent genelinde yürütülen proje ve gerçekleştirilen yatırımlarla, şehir adeta şantiye alanına dönmüş durumda.

EXPO 2020 Dubai’ye katılmayı planlayan Türk girişimci ve iş insanları bir taraftan fuara hazırlanırken diğer taraftan da Dubai vizesi konusunu araştırmaya başlamış durumdu.

Dubai vizesi nasıl alınır, kaç günde sonuçlanır, kimler Dubai vizesi için başvuruda bulunmalıdır, Dubai vize ücreti ne kadar... Bu ve benzeri konuları, uzun yıllardır Dubai vizesi konusunda danışmanlık hizmeti veren Vize İşlem Merkezi’nin Genel Müdürü Uğur MERT ile konuştuk. İşte Dubai vizesi konusunda sık sorulan sorular ve yanıtları...

Hangi tür pasaport sahipleri Dubai vizesi almak zorundadır? EXPO 2020 Dubai’ye katılmak isteyen iş insanlarının vize alması gerekli mi?

Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaport sahiplerinden, 90 günü aşmayan Dubai seyahatleri için herhangi bir vize talep edilmemektedir. Ancak, Bordo (Umuma Mahsus) pasaport sahiplerinin Dubai’ye yapacakları ticari veya turistik gezilerde vize almaları gerekmektedir. Fuar katılımı, iş görüşmesi veya ticari anlaşma yapmak isteyen firma sahibi veya yöneticilerin çok büyük kısmı Umuma Mahsus pasaport sahibi olduklarından, Dubai seyahatlerinden önce vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Dubai vize başvurusu nasıl ve nereye yapılır? Konsolosluklardan randevu almak gerekir mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Dubai vizesi, elektronik bir vizedir. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu şahsi vize başvurularını kabul etmemektedir.

Vize başvuru işlemleri yalnızca yetkili seyahat acenteleri aracılığı ile yapılabilmektedir.

Vize sonuçlandırma yetkisi, Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Dubai Göçmenlik Ofisi’ne (Immigration Office) aittir. Seyahat acenteleri, Dubai Göçmenlik Ofisi tarafından detaylı şekilde incelenmekte, yeterli şartları taşıyanlar vize başvurusu alma konusunda yetkilendirilmektedir.

Konsolosluklara vize başvurusu mümkün olmadığı gibi yetkilendirilmemiş acenteler aracılığı ile de vize müracaatı yapılamamaktadır.

EXPO 2020 Dubai’ye katılmak isteyen kişi, vize başvurusu için şirket belgelerinden hangilerini hazırlamalı? Dubai vizesi için parmak izi uygulaması var mı?

Dubai vize başvurularında, Schengen ülkelerinin aksine, parmak izi uygulaması bulunmamaktadır. Hatta EXPO 2020’ye katılmak veya farklı ticari nedenlerle Dubai seyahat etmek isteyen kişilerden, kendilerinin veya şirketlerinin mali durumlarını gösterir belgeler istenmemektedir. Yani, Dubai vizesi başvurusunda; maaş bordosu, hizmet dökümü, işe giriş belgesi, vergi levhası veya banka ekstresi gibi belgelere ihtiyaç yoktur.

Vize başvurusunda bulunacak kişinin pasaport fotokopisi ve biyometrik fotoğrafının olması yeterlidir. Bunların dışında vize başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması konusunda müşterilerimize her türlü desteği sunmaktayız.

Üstelik, firmamız aracılığıyla vize başvurusunda bulunacak kişilerin, vakit ayırıp ofisimize kadar gelmelerine bile gerek yoktur. Belgelerini kargo yahut e-posta yoluyla hatta WhatsApp aracılığıyla ulaştırmaları kâfidir.

Sonuçlanan vizeleri, yolcularımızın talep ettiği şekilde; kurye, kargo, e-posta aracılığıyla veya ofisimizde teslim yoluyla kendilerine iletmekteyiz.

Peki, ticari amaçla değil de turistik amaçla Dubai seyahati düşünenler hangi evrakları hazırlamalı?

Unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenler için Dubai eşsiz bir lokasyon. İmkanı olan herkesin Dubai’yi görmesini önermekteyiz.

Gezi amacıyla Dubai vizesi almak isteyen kişilerin de farklı bir belge hazırlamalarına gerek yoktur. Ticari vizede olduğu gibi pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf ve vize başvuru formu yeterlidir.

Ankara dışında yaşayanların ofisimize kadar gelmelerine; yol masrafı yapıp, vakit harcamalarına gerek yoktur. Yolcularımızın kargo, e-posta yoluyla belgelerini ulaştırmaları yeterlidir.

Belgelerimizi hazırladık, vize müracaatımızı yaptık... Başvurular ortalama ne kadar sürede sonuçlanmakta?

Başvuru evraklarınız firmamıza ulaştığında; belgelerinizin gerekli şekil şartlarını taşıyıp taşımadığını incelemekte, ardından vize başvuru formunun kontrolünü yapmaktayız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra belgeleriniz Dubai Göçmenlik Ofisinin (Immigration Office) sistemine yüklenmekte ve başvurunun sonuçlanmasını beklemekteyiz.

Vize başvuruları ortalama 72 saat (üç iş günü) içinde sonuçlanmaktadır. Sömestr tatili ve uluslararası fuarlar öncesinde, vize başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanabilmektedir.

EXPO 2020 öncesinde de büyük bir vize yoğunluğu olacak, muhtemelen gecikmeler yaşanacaktır.

Bu nedenle fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin, seyahat tarihlerinden en az on gün öncesinden belgelerini firmamıza ulaştırmalarını öneririz.

Dubai vizesinin geçerlilik süresi var mı? Vize alındıktan sonra kaç gün içinde yolculuk yapılmalıdır?

Dubai vizesi alındıktan sonra 58 gün içinde Dubai’ye giriş yapılmalıdır. Çok girişli vizeye sahip kişilerin özellikle ikinci seyahatleri için bu süreye dikkat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sizin aracılığınızla Dubai vizesi alması mümkün mü?

Vize İşlem Merkezi olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, aynı zamanda ülkemizde yaşayan farklı uyruktan kişilere de vize hizmeti vermekteyiz. Hatta, Türkiye dışında yaşayan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin vize uyguladığı tüm ülke vatandaşlarına online olarak Dubai vize başvurusu yapmaya yetkiliyiz.

Bununla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bazı ülke vatandaşlarının başvuruları kabul edilmemekte veya vize müracaatları olumsuz şekilde sonuçlanmaktadır. Suriye, Afganistan ve Bangladeş’i bu ülkelere örnek olarak gösterebiliriz.

Firmanızın Dubai vizesi başvurularını olumlu sonuçlandırma oranı nedir?

Vize İşlem Merkezi olarak on yılı aşkın süredir Dubai vizesi konusunda hizmet vermekteyiz. Deneyimli ve profesyonel ekibimiz ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde en doğru ve en hızlı şekilde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İşlemlerinizin kolay ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için altyapımızı en son teknolojilerle sürekli olarak güçlendirmekteyiz. Bunun neticesi olarak da Dubai vizesi konusunda çok yüksek bir başarı oranına sahibiz.

Her yıl on binlerce yolcuya hizmet veren firmamızın, 2018 yılı Dubai vize müracaatlarını olumlu sonuçlandırma oranı %99'dur. 2019 yılında da aynı başarı oranımız devam etmektedir.

Vize İşlem Merkezi olarak Dubai vizesi dışında hangi hizmetleri sunmaktasınız? İnsanlar neden Vize İşlem Merkezini tercih etmeli?

Vize İşlem Merkezi, Dubai vizesi konusunda resmi ve yetkili seyahat acentesidir. Firma olarak sadece Dubai vizesi konusunda değil; Rusya, Almanya, Fransa, Kanada, Çin, Vietnam, Nijerya vizesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize isteyen tüm dünya ülkeleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vize başvuru formunun doldurulması, gerekli evrakların hazırlanması, lüzumu halinde belgelerin yeminli veya noter tasdikli tercümesi, seyahat sağlık sigortasının temini, uçak bileti ve otel rezervasyonu başlıca hizmetlerimiz arasındadır.

Ülke bazlı, daha özel hizmetlerimiz de bulunmaktadır. Örneğin, Rusya vizesi için gerekli olan Voucher belgesinin; ya da Vietnam vize başvurusu için C-1 belgesinin teminini de gerçekleştirmekteyiz.

Müşteri memnuniyeti konusunda hassasiyetimiz, en önemli prensibimizdir. Bildiğim kadarıyla, memnuniyet takip sistemine sahip Türkiye'nin tek seyahat acentesiyiz.

Vize İşlem Merkezi aracılığı ile hizmet almanın size sağlayacağı pek çok avantaj bulunmakta. Profesyonel ve tecrübeli danışmanlarımızın sunacağı bu avantajlı hizmetlerden yararlanmak için 0312 419 19 03 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.