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Dünya Kupası yarı final ve final maçları ne zaman?

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken grup maçlarında son karşılaşmalar oynanıyor. Son 16 turuna kalan takımlar belli olmaya başladı. Futbolseverler Dünya Kupası’nın ne zaman biteceği ve final maçının ne zaman oynanacağı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Dünya Kupası yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası yarı final ve final maçları ne zaman?
Dünya Kupası Final

Tarihinde ilk kez kış mevsimine denk gelen ve Dünya çapında en çok ilgi çeken organizasyonlardan Dünya Kupası’nın bitmesine sayılı günler kaldı. Futbolseverler yarı final ve final maçlarının tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL NE ZAMAN?

Son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek finaller 9-10 Aralık ve yarı final mücadeleleri de 13 Aralık Saat 22:00 ve 14 Aralık saat 22:00'da oynanacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Final karşılaşması ise 18 Aralık saat 18:00’da oynanacak. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü olarak biliniyor.

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