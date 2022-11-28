Dünya 10 milyar sterlinlik iptal
ORTADOĞU AVRUPA

10 milyar sterlinlik iptal

Bir dönem Katar’da gazetecilik yapan gazeteci-siyasi yorumcu Hişam Güney, Londra’nın reklam ambargosu ve Katar’ın hamlesi hakkında değerlendirmede bulundu.

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Hatice Saka Yeni Şafak
10 milyar sterlinlik iptal
Hişam Güney.

Bir dönem Katar’da gazetecilik yapan gazeteci-siyasi yorumcu Hişam Güney, Londra’nın reklam ambargosu ve Katar’ın hamlesi hakkında değerlendirmede bulundu. “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Katar İngiltere’ye 10 milyar sterlin değerinde bir yatırım yapmayı hedefliyordu” diyen Hişam, “Bundan sonraki süreçte bunu gözden geçirecek. Belli ki bu yatırımları ya başka bir ülkeye kaydıracak ya da erteleyecek” ifadelerini kullandı. Katar’a yönelik ikiyüzlü bir tutum sergilendiğini kaydeden Güney, “Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağı 2010 yılında FİFA tarafından ilan edildi. 2010 yılından bu yana geçen 12 yıllık süre zarfında Katar’a karşıt bir kulis yapılmadı. Doha, bu organizasyon için gerekli hazırlıkları yaptı ve milyarlarca dolar tutan bir masrafın altına girdi. Şimdi ise muazzam bir baskı var” dedi. Bunun en büyük nedeninin bir İslam ülkesini bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması olduğunu kaydeden Güney, “Bir önceki Dünya Kupası 2018 yılında Rusya’da gerçekleşti. 2014’te Kırım’ı ilhak eden bir ülkeden bahsediyoruz. LGBT konusundaki sert tavırlarını asla gizlemediler. Ancak onların insan hakları dosyalarını açılmadı, hiçbir baskı ile karşılaşmadılar. Bu Katar’a yönelik tamamen ikiyüzlü bir tutum sergilendiğinin açıkça ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu. İngiltere’nin yeni bir krizle karşı karşıya kaldığını dile getiren Güney, “ İngiltere özellikle Bretix’den sonra büyük bir badire atlattı ve halen krizden kurtulabilmiş değil. Doğal gaz krizi altında inleyen kıta Avrupası’nın bu tavırları elbette lehine olmayacaktır. Belli ki bu büyük bir krize dönüşecek ve aslında tam da istikrarsız olan bir Avrupa’da yepyeni bir kriz doğuracaktır” dedi.

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