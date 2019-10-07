14 bin ÖSO askeri yola çıktı: Fırat'ın doğusu için geliyorlar Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat öncesi 14 bin ÖSO askeri TSK ile birlikte PKK işgaline son vermek için yola çıktı. Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, "Yerlerinden sürgün edilen, evleri, iş yerleri ve toprakları elinden alınan halkımız için yeniden umut doğdu. Fırat'ın doğusuna askeri harekat için ilk planda 14 bin ÖSO askeri savaşa katılacak. İhtiyaç durumunda yeni birlikler cepheye sevk edilecek" dedi.

Yılmaz Bilgen 07 Ekim 2019, 12:03 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 12:48 Yeni Şafak