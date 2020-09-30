15 yılda Afrika’nın 836 milyar doları çalındı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan bir rapor Afrika’nın zenginliğinin nasıl sömürlüldüğünü ve soyulduğunu gözler önüne serdi. BM Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Afrika, 15 yılda kıtadaki yasadışı sermaye çıkışı 836 milyar doları buldu.

BBC’nin paylaştığı habere göre önemli miktarda altın, elmas ve platin gibi yüksek değerli emtia hareketleriyle bağlantılı olduğu belirtilen para çıkışı, Afrika ülkelerinin yapması gereken alt yapı yatırımlarına da engel oluyor. Rapor, Afrika’nın 2018’deki 770 milyar dolarlık toplam dış borcu ile karşılaştırıldığında, bu durumun kıtayı “dünyaya net alacaklı” yaptığını belirtiyor. UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi raporla ilgili, “Yasadışı finansal akışlar Afrika’yı ve halkını umutlarından mahrum bırakıyor, şeffaflığı ve hesap verebilirliği baltalıyor ve Afrika kurumlarına olan güveni aşındırıyor” değerlendirmesini yaptı.

GÜNDEM Sömürgeci ahlaksız

Rapor, kaybın Afrika devletlerinin sağlık, eğitim ve altyapı gibi hizmetleri sağlama yeteneğini zayıflattığını belirtiyor. Kituyi, “Yasadışı mali akışlar ve yolsuzluk, dövizleri kurutarak, yerel kaynakları azaltarak, ticareti ve makroekonomik istikrarı bastırarak ve yoksulluk ve eşitsizliği kötüleştirerek Afrika’nın kalkınmasını engelliyor” vurgusuyla yaşanan kaybın etkisine dikkat çekti. Başta Fransa olmak üzere pekçok Avrupa ülkesinin Afrika’nın zenginliklerini “yeni sömürgecilik” kapsamında ülkelerine transfer etmeye devam ettiği biliniyor. Fransa 1961’den beri 14 Afrika ülkesinin ulusal rezervlerini elinde tutuyor. Fransız hazinesi, Afrika’dan yıllık 500 milyar dolar “kazanç ve getiri” elde ediyor.

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