Terör devleti İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda Filistin'in kültürel mirasını doğrudan hedef alarak onlarca tarihi yapıyı yok etti. Aralarında yüzlerce yıllık yapıların da olduğu 414 cami ve 3 kilise ağır hasar aldı. 161 cami tamamen yok edilirken 253 cami kısmen yıkıldı. 3 kilise de saldırıya uğrayarak büyük bir şekilde tahrip edildi. Ayrıca 200 arkeolojik ve tarihi alan işgalciler tarafından yok edildi. Gazze kentinin kuzeyindeki Rıdvan mahallesinde bulunan Takva Camii'nin İmamı Enver Hoca, 100 günü aşkın süredir Gazze Şeridine yönelik yoğun saldırıları ve yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Enver Hoca, “Çok yoğun bir şekilde her yer hedef alınıyor. Birçok camimiz yıkıldı bizim camimiz de ağır hasar aldı.” dedi.





CAMİLERİN YÜZDE 80’İ YIKILDI

Gazze’deki birçok caminin yıkıldığını ifade eden Enver Hoca, “Birçok camimiz yıkıldı, bizim camimiz de ağır hasar aldı. Gazze’deki camilerin çoğu tamamen ya da kısmi olarak yıkıldı veya ağır hasar aldı. Birçok imam da saldırılar sonucunda şehit oldu. Burada sadece camiler değil kiliseler de bombalardan dolayı ağır hasar alıyor. Hem bizler hem de kilisedeki hahamlar bu savaşın bitmesine yönelik dualar ediyoruz. Gazze’de bulunan camilerin yüzde 80’i yıkılmış durumda. Camiler çocukların eğlence alanlarıydı, camilerimizde onlara hem dini öğretir hem de eğlenmelerini sağlardık. Yetişkinlerimiz de her vakit namazlarında gelip safları doldururdu. Şu an Gazzeli imamlar olarak bulunduğumuz bölgelerde İslami faaliyetler yapıyoruz.” dedi.





SOKAKLARDA SESLİ DUALAR EDİYORLAR

Kamplarda irşat faaliyetleri yürüttüklerini söyleyen Enver Hoca, “Yeryüzü Müslümanlara mescit kılındığı için bizde bu şuurla bulunduğumuz bölgeleri ihya etmeye çalışıyoruz. Refah’ta bulunan kamplarda bütün hocalarımızla birlikte her vakit cemaatle namazlar kılıyoruz. Çocuklarımıza Kur’an dersleri veriyor ve onlara İslami eğitimler veriyoruz. Yaşadığımız bu zorlu günlerde halkımızın maneviyatını her zaman diri tutmak için ‘sabır’ ayetleri okuyoruz. Yetişkinlerin bile çok zor dayandığı bu günlerde çocuklarımıza sabrı ve hakkı tavsiye ediyoruz. Sabredenlere karşılık verilecek müjdeleri söylüyoruz. Sokaklarda sesli dualar edip halkımızın maneviyatını arttırıyoruz. Çok şükür burada herkes çok kuvvetli bir imana sahip. Hepimiz çok acı günler geçirsek de Rabbimizin bizleri rızıklandırdığını biliyoruz. Bizler yalnızca Rabbimize inanıp ondan yardım bekliyoruz. Sonumuz Allah’ın izniyle zafer olacak inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.





SALDIRILAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Enver Hoca, “İşgalciler, Gazzelilerin bütün kırmızı çizgilerini ihlal ediyor onları hayattan, yaşamdan tamamen koparmaya çalışıyor. Önce Gazze’nin kuzeyine yoğun saldırı gerçekleştirdiler ve bütün insanları Gazze’nin orta kısmı olan Meğazi kampına göçe zorladılar. Yoğun bombardımandan dolayı kuzeyde herkes evini terk etti. Daha sonra saldırıları Gazze’nin her köşesine yaydılar. Ve insanları Gazze’nin güneyine doğru sıkıştırdılar. Ne yiyecek yemek ne giyecek kıyafet ne de kalacak çadır yok. Çok büyük bir zorluk içindeyiz. Tam manasıyla bizler felaketin içindeyiz. Saldırılar Gazze’nin güneyinde Han Yunus'ta ve Refah'ta çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehri tamamen yıkmaya çalışıyorlar. Yıkarken sadece sivilleri öldürmüyorlar aynı zamanda bütün camileri hedef alıyorlar. İşgalcilerin din ayrımı da yok kiliseleri de hedef alarak toplu bir katliam gerçekleştiriyorlar. Bizler bu savaşın biteceğini ve özgürlüğün çok yakın zamanda geleceğine gönülden inanıyoruz.” şeklinde konuştu.



