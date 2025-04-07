2 Mart'tan bu yana yardım ulaşmadı

İşgalci İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar kapsamında uyguladığı kuşatmayı da sıklaştırıyor. İki aydır hiçbir insani yardımın girişine izin verilmemesi nedeniyle yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların, ciddi risk altında olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yetersiz beslenme tedavilerinin yapıldığı merkezlerin yüzde 15'inin, İsrail ordusunun tahliye emirleri veya bombardıman nedeniyle kapatıldığı kaydedildi. Uygulanan abluka ve söz konusu merkezlerin kapanması nedeniyle bu merkezlere bağlı yaşayan 350 çocuğun hayatının ciddi risk altında olduğu ifade edildi.





BİR MİLYON KİŞİ SUDAN MAHRUM KALACAK

Gazze'nin orta ve güney kesiminde, bebeklere yönelik ek gıdaların tükendiği ve geriye yalnızca 400 çocuğa bir ay yetecek kadar hazır bebek maması kaldığı dile getirildi. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardım girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, savaşın başından bu yana yaşanan bu en uzun yardım kesintisinin, gıda, temiz su, ilaç ve barınak sıkıntısına neden olduğu vurgulandı. Yaşam için gerekli maddeler temin edilmeden yetersiz beslenme vakaları ile hastalıkların daha da kötüleşerek çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde önümüzdeki haftalarda yakıt biterse, bir milyon kişinin içme suyuna erişim oranının 4 litrenin altına düşebileceği, bunun da aileleri güvenli olmayan su kullanmaya zorlayabileceği ve özellikle çocuklar arasında salgın riskinin artabileceği" uyarısında bulunuldu.





HAMİLE KADINLAR YETERSİZ BESLENİYOR

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı boğucu kuşatma, çocuklarla birlikte en fazla hamile kadınları etkiliyor. Konuya dair bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ının yetersiz beslendiğini ve tıbbi malzeme eksikliğinin tedavi olmalarını engellediğini belirtti. Gazze'de, İsrail’in soykırım savaşını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle anneler ve bebeklerin sağlığında ciddi bozulmaya tanık olduklarını kaydeden Harris, "Hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ı ve binlerce bebek ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Birçoğu tedaviye ihtiyaç duyuyor. Şu anda Gazze'ye hiçbir tıbbi malzeme ve yiyecek girmiyor. Zaten anneler ve bebekler acı çekiyor ve durum her gün daha da kötüye gidiyor" dedi.





DOKTORLAR YARALILARA YARDIM EDEMİYOR

Gazze'de yaklaşık 2 ay süren ateşkes sırasında hastanelerin yeniden hizmet verebilmelerinin, uzman ekiplerin gelmesinin, uluslararası toplumun desteğine sahip bulunmalarının mümkün olmadığını söyleyen Harris, ateşkesin ardından Nasır Hastanesi dahil birçok sağlık merkezinin yıkıldığını anlattı. Harris, "Gazze’de Bir şekilde hizmet veren 20 hastane var ancak tıbbi malzemeler olmadan işlerini yapamıyorlar. Biz de şu anda malzeme getiremiyoruz. Sağlık çalışanları, kendilerini bunalmış hissediyor. Korkunç yaralarla gelen, kanamaları olan ancak tedavi yapacak ekipmanları olmadığı için kan bile veremedikleri çok sayıda hastayla uğraşıyorlar. Onlarla konuştuğunuzda işlerinin zor olmasına rağmen hala insan sağlığı için orada olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Çatışma bölgelerindeki sağlık çalışanlarının inanılmaz derecede zor koşullarda hizmet verdiklerine dikkati çeken Harris, her gün başkalarının hayatlarını kurtarmak, sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapan, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



