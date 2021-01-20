Dünya 2014-2017 arasındakatledildiler 11 yeni toplu mezar
ORTADOĞU

​2014-2017 arasında katledildiler: 11 yeni toplu mezar

2014-2017 arasında katledildiler: 11 yeni toplu mezar

Irak’taki Avad gözlemevi sözcüsü Ziyad el Senciri, son bir yıldır süren çalışmalarda 11 toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Katliamlardan İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve DEAŞ sorumlu. Senciri, “Haşdi Şabi 2014-2017 arasında Sünni Arapları tasfiye etmek adına yüzlerce masum insanı öldürdü. Bu insanlık suçunun failleri onlardır” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Haşdi Şabi milisleri 2014-2017 arasında 700 sivili öldürdü.
Haşdi Şabi milisleri 2014-2017 arasında 700 sivili öldürdü.

Irak’ta sivillerin ve aktivistlerin haklarını savunan Avad gözlemevi, ülkede yeni toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu. Avad sözcüsü Ziyad el Senciri, Şubat 2020’den bu yana kuzey ve batı Irak’ın farklı bölgelerinde yürütülen çalışmalarda 11 toplu mezar bulunduğunu söyledi. Arabi 21’e yaptığı açıklamada “İranlı Haşdi Şabi milisleri 2014-2017 yılları arasında Sünni Arapları tasfiye etmek adına yüzlerce masum insanı öldürdü. Bu insanlık suçunun failleri onlardır” diyen el Senciri, toplu mezarlardan 7’sinin DEAŞ’ın hiç girmediği bölgelerde bulunduğu bilgisini verdi: “Felluce’nin doğusundaki Fayyad ve Elbu-Rudaini, Bağdat’ın güneyindeki Sadr el-Yusufiye, Babil’in kuzeyindeki el-Mahavil ve Tikrit’in güneyindeki İshaki mezarlıklarını sayabiliriz. Her zaman olduğu gibi DEAŞ mezhepsel soykırımla suçlanacak ve gerçek suçlular sorumluluktan kurtulacak.”

SORUŞTURMA AÇILIYOR

  • Haşdi Şabi’nin kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmesine ilişkin de el Senciri, “Irak’ta yaşanan yolsuzlukları protesto eden 700 sivili öldürüp 28 bin kişiyi yaraladılar. Olayları dış güçlerin gerçekleştirdiğini söyleyenler, bu suçları işleyen İran söylemini doğrulamış oluyorlar. Herkes inkar etmeye çalışıyor. Ancak tüm gerçekler apaçık ortada” diye konuştu.

Iraklı yetkililerin daha önce de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin bir adım atmadığını dikkat çeken sözcü, şimdiye kadar bu suçlamalara ilişkin sadece tek bir milis üyesinin sorgulandığını vurguladı. Irak Parlamentosu’ndaki İnsan Hakları Komitesi, sivillerin katledilmesine ilişkin acil bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Komite ise faillerin adalet önüne çıkarılması için soruşturma açılması için harekete geçileceğini duyurdu.

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