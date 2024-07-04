|
Dünya

Yunus Emre Enstitüsü’nden spor ve kültürü buluşturan Salon Futbol Turnuvası: Türk mutfağı da misafirlere tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü’nün ana iş birliği ortağı olduğu 21'inci Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası, Potsdam Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. 11 takımın katıldığı turnuvada şampiyon İspanya Büyükelçiliği olurken, spor ve kültürü buluşturan turnuvada, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Türk mutfağı da misafirlere tanıtıldı.

Semih Bozkuş
21:51 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:53 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Potsdam'da 21'inci Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.
Potsdam'da 21'inci Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Almanya'nın Potsdam şehri 21'inci Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ağırlıklı yabancı, diplomatik misyonlar futbol turnuvası etkinliği renkli görüntülere de sahne oldu.

Potsdam Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Yunus Emre Enstitüsü’nün ana iş birliği ortaklığında gerçekleştirilen programa Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubert de barış elçisi olarak katıldı.

Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubert (soldan ikinci)

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu, Azerbaycan Berlin Büyükelçiliği, Fransa Berlin Büyükelçiliği, Polonya Berlin Büyükelçiliği, İspanya Berlin Büyükelçiliği, Kosova Berlin Büyükelçiliği, Fas Berlin Büyükelçiliği, Romanya Berlin Büyükelçiliği ve Moldova Berlin Büyükelçiliği olmak üzere 11 takımın yarıştığı turnuvada şampiyon İspanya Büyükelçiliği olurken, Fransa ikinci ve Almanya Dışişleri Bakanlığı da üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada Türk mutfağı ile lezzet şöleni

Yunus Emre Enstitüsü’nün ana iş birliği ortağı olduğu spor ve kültürü buluşturan turnuvada, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Türk mutfağı da misafirlere tanıtıldı.

#Salon Futbol Turnuvası
#Yunus Emre Enstitüsü
#Spor
#Türk Mutfağı
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF ön lisans ve lisans bölümleri