Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ağırlıklı yabancı, diplomatik misyonlar futbol turnuvası etkinliği renkli görüntülere de sahne oldu.

Potsdam Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Yunus Emre Enstitüsü’nün ana iş birliği ortaklığında gerçekleştirilen programa Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubert de barış elçisi olarak katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu, Azerbaycan Berlin Büyükelçiliği, Fransa Berlin Büyükelçiliği, Polonya Berlin Büyükelçiliği, İspanya Berlin Büyükelçiliği, Kosova Berlin Büyükelçiliği, Fas Berlin Büyükelçiliği, Romanya Berlin Büyükelçiliği ve Moldova Berlin Büyükelçiliği olmak üzere 11 takımın yarıştığı turnuvada şampiyon İspanya Büyükelçiliği olurken, Fransa ikinci ve Almanya Dışişleri Bakanlığı da üçüncü sırada yer aldı.