23 yaşındaki üniversiteli baktığı üç pitbullun saldırısında hayatını kaybetti

Dallas merkezli WFAA televizyonunun haberine göre Riley, Cuma günü saat 16.15 civarında Tyler’daki bir evin arka bahçesinde ölü bulundu. Olay yerine gelen Smith County ekipleri, saldırıya karışan üç pitbulldan birini vurarak etkisiz hâle getirdi. Şerif Ofisi Çavuşu Larry Christian, “Üçü birden bana yöneldi. Birine ateş ederek durdurdum ama artık çok geçti,” sözleriyle o anları anlattı.





“Dizlerimin üzerine çöktüm”





Genç kadının annesi Jennifer Hubbell, kızının ölüm haberini aldığında adeta çöktüğünü söyledi. Pitbullların daha önce agresif davranmadığını dile getiren Hubbell, kızının hayvanlardaki ani değişimi anlamlandırmaya çalıştığını belirtti.





Hubbell, Riley’nin saldırıdan kısa süre önce köpeklerde bir tuhaflık gözlemlediğini söylemesinin kendisini hâlâ derinden sarstığını ifade etti. Annesi, Madison’ın deneyimli bir köpek bakıcısı ve gerçek bir hayvansever olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir şeyin olabileceği hiç aklına gelmezdi,” dedi.





Hayallerine 6 ay kala öldü





Texas Üniversitesi Tyler kampüsünde küçük yaş grupları eğitimi üzerine uzmanlaşan Madison Riley’nin, otizmli kardeşinden ilham alarak öğretmen olmak istediği belirtiliyor. Hubbell, GoFundMe üzerinden yaptığı paylaşımda kızını şu sözlerle anlattı:





“Okul öncesi–3. sınıf öğrencileri ona hayrandı. Her çocuğa kendini güvende, özel ve sevildiğini hissettirme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahipti. Madison’ın kalbi tam anlamıyla bu meslek için yaratılmıştı.”







