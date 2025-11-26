Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde sel: 17 ölü, 61 yaralı

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Nehirlerin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, bazı evler ise toprağa gömüldü. Ulusal Polisten yapılan açıklamada, selden en çok etkilenen Sibolga kentinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, 4 kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi.