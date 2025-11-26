Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Tayland'ın güneyini vuran selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı

Tayland'ın güneyini vuran selde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı

15:3326/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Açıklamaya göre, 12 eyalette 1 milyon hane ve 2,7 milyonu aşkın kişi selden etkilenirken yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı.
Açıklamaya göre, 12 eyalette 1 milyon hane ve 2,7 milyonu aşkın kişi selden etkilenirken yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı.

Tayland'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen kişi sayısı 2,7 milyonu aşarken can kaybı 33'e yükseldi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülkenin güneyini vuran sele ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 12 eyalette 1 milyon hane ve 2,7 milyonu aşkın kişi selden etkilenirken yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran selin ardından Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Meteoroloji Departmanı, çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarı yayımlamıştı.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.



#Anutin Charnvirakul
#DDPM
#Songkhla
#Tayland
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki Son Duyurular 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste