Dünya 235 fanatik Yahudi işgalci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
ORTADOĞU

235 fanatik Yahudi işgalci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

235 fanatik Yahudi işgalci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi korumasındaki 235 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Görgü tanıkları, fanatik Yahudilerin Meğaribe Kapısı'ndan işgalci İsrail polisi eşliğinde gruplar halinde alındığını, avluya giren fanatikler arasında aşırılığıyla bilinen Yehuda Glick'in de bulunduğunu aktardı.

Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi himayesindeki çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

  • Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 235 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın.

Yehuda Glick de aralarındaydı

Görgü tanıkları, fanatik Yahudilerin Meğaribe Kapısı'ndan İsrail polisi eşliğinde gruplar halinde alındığını, avluya giren fanatikler arasında aşırılığıyla bilinen Yehuda Glick'in de bulunduğunu aktardı.

  • Tanıklar, fanatik Yahudilerin İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları nedeniyle Aksa'nın avlusunda özellikle de Rahmet Kapısı'nda kışkırtıcı şekilde dini ritüellerini yerine getirdiğini belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

  • Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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