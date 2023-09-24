24 saatte gelen zafer sonrası Karabağ’da ilginç tablo: Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapıyor

Foto/arşiv
Azerbaycan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.
Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapıyor
“Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar arasında Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuranlar da var. Bu topraklarda yaşayan her Ermeni asıllı vatandaş bunun için başvuruda bulunabilir'' diyen Hacıyev, başvuranların sayısını ve davalarının nasıl değerlendirileceğini ise belirtmedi.
24 saatte zafer geldi
Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla "yerel nitelikteki terörle mücadele önlemleri" adını verdiği bir askeri operasyon başlattı.
Ateşkesin şartları arasında özellikle Ermeni güçlerinin silahsızlandırılması ve ağır teçhizatın Karabağ'dan çekilmesi yer alıyordu.