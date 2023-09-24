24 saatte gelen zafer sonrası Karabağ’da ilginç tablo: Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapıyor

“Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar arasında Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuranlar da var. Bu topraklarda yaşayan her Ermeni asıllı vatandaş bunun için başvuruda bulunabilir'' diyen Hacıyev, başvuranların sayısını ve davalarının nasıl değerlendirileceğini ise belirtmedi.