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Dünya

24 saatte gelen zafer sonrası Karabağ’da ilginç tablo: Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapıyor

Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını açıklayan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, ''Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor.'' dedi.

Kenan Biter
10:32 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Azerbaycan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.


Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapıyor


Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada,
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın Karabağ Ermenilerinden vatandaşlık başvurularını almaya başladığını söyledi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev

“Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar arasında Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuranlar da var. Bu topraklarda yaşayan her Ermeni asıllı vatandaş bunun için başvuruda bulunabilir'' diyen Hacıyev, başvuranların sayısını ve davalarının nasıl değerlendirileceğini ise belirtmedi.


24 saatte zafer geldi


Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla "yerel nitelikteki terörle mücadele önlemleri" adını verdiği bir askeri operasyon başlattı.


Erivan, Karabağ'da Ermeni askerinin bulunmadığını belirterek, bunu saldırı olarak nitelendirdi. Bir gün sonra Rus barış güçlerinin arabuluculuğuyla ateşkes anlaşmasına varıldı.

Ateşkesin şartları arasında özellikle Ermeni güçlerinin silahsızlandırılması ve ağır teçhizatın Karabağ'dan çekilmesi yer alıyordu.



#Karabağ
#Ermenistan
#Azerbaycan
#Kenan Biter
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