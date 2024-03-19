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Dünya

30 bin yaralı acil tahliye bekliyor

7 Ekim’den bu yana Gazze’de 30 binin üzerinde sivili katleden İsrail güçlerinin sağlık merkezlerini de hedef alması sonucu birçok hastane kullanılamaz halde. İnsani krizin gölgesinde 30 binden fazla yaralı, acil tedavi için Gazze dışına çıkarılmayı bekliyor. Acil müdahale gerekenler arasında 10 binin üzerinde kanser hastası da bulunuyor. Tahliye bekleyenlerden Tala Al Madhoun, “Yeniden görmek istiyorum” dedi.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:50 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridine yönelik saldırılar sonucunda sivillerin yaşadığı evler ve iş yerlerinin yanında hastanelerin ve sağlık merkezlerinin de hedef alınması sonucu birçok hastane kullanılamaz halde. Saldırılar sonucunda yaralanan Gazzeliler, hastanelerin bombalanması ve bölgeye tıbbi malzemenin girişlerinin yasaklanmasından kaynaklı tedavi edilemiyor. Tedavi edilmek üzere Gazze’nin dışına şu ana kadar bin 600 kişi tahliye edildi. İsrail'in kanser hastanelerini kapatması ve kanser ilaçlarının Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan 10 binin üzerinde kanser hastası bulunuyor, şu ana kadar yurt dışına tedavi için çıkarılan 800 kanser hastası bulunuyor. Tedavi edilemediği için hayatını kaybeden pekçok hasta ve yaralı Gazze Şeridi’nde yaşam mücadelesi veriyor.

ÇOCUKLAR TEDAVİ EDİLMEYİ BEKLİYOR

İsrail'in evlerine yönelik düzenlemiş olduğu hava saldırısında saatlerce enkaz altında kalan Mahmud, ailesini kaybederken kollarını da saldırı sonucu kaybetti. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen umudunu kaybetmeden dünyadan yardım çağrısında bulunan Mahmud, “Protez kollara sahip olmak ve yeniden futbol oynamak istiyorum. Benim gibi binlerce çocuk ya kollarını ya da ayaklarını kaybetmiş durumda. Burada çok büyük acılar çekiyoruz, hepimiz özgürce yaşamak istiyoruz. Protez uzuvlara sahip olmak için Gazze dışında tedavi edilmek için bekleyen çok çocuk var. Ben de onlardan biriyim. Bize yardım edin” dedi.

“YENİDEN GÖRMEK İSTİYORUM”

Gazze’nin Deir al-Balah kentinde komşularının evine düzenlenen bombardıman sonucunda patlamanın şiddetinden gözünü kaybeden Tala Al Madhoun, “bombaların şiddeti inanılmaz boyutta. Yakınımızda yaşanan patlamalar kimi zaman şarapnel parçalarının etrafa yayılmasına ve çevrede bulunan insanların bedenlerine isabet etmesine neden oluyor. Bu şekilde binlerce insan yaralı olarak bekliyor. Burada hastaneler bombalanıyor, tıbbi malzeme yok. Ve bu yüzden hepimiz tedavi edilmeyi bekliyoruz. Yeniden görmek istiyorum, tedavi olup yeniden yaşamak istiyorum. Bu yüzden dışarıya çıkıp bizlere gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

AİLESİNDEN BİR TEK O KALDI

Bir buçuk yaşındaki Hoor Abu Nasir, Deir al-Balah'taki evlerinin bombalanması sonucu tüm aile üyelerini kaybetti. Küçük kız çocuğu enkazdan çıkarıldığı için bir eli kesildi diğer elinin parmakları, ayakları ve başı yaralandı. Gazze’deki hastanelerin kuşatma altında olması ve hizmet verememesinden dolayı Nasir, tam manasıyla tedavi olamadı. Nasir’in geride kalan akrabaları onun için acilen yardım çağrısında bulundu.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
2 saat önce
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