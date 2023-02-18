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Dünya

40 bin kişilik İsrail siber ordusu 30 seçimi etkiledi

İsrail merkezli bir siber manipülasyon çetesinin sosyal medya üzerinden 30'dan fazla ülkede seçimleri etkilediği ortaya çıktı. İsrail Özel Kuvvetleri Üyesi Tal Hanan’ın yönettiği çete, istihbarat toplamak için e-posta ve şifreli mesajları hack'leme, uydurma skandallar üretme, dezenformasyon yayma, sahte haber siteleri kurma faaliyetleri yaptı. Siber ordu, 40 bin avatarlı AIMS isimli bir sistem üzerinden çalışmış.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsrailli manipülasyon çetesi 30 ülkede seçimleri etkiledi.

İsrailli manipülasyon çetesi 30 ülkede seçimleri etkiledi.

İsrail merkezli bir siber espiyonaj çetesininin sosyal medya üzerinden manipülasyon yaparak 30’dan fazla ülkede seçimleri etkilediği ortaya çıktı. The Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, ekibin 50 yaşındaki eski İsrail Özel Kuvvetleri üyesi “Tal Hanan” tarafından yönetildiği, ekip üyelerinin farklı ülkelerde çalıştığı ve Jorge takma adını kullandığı ifade edildi. 3 muhabir, kendilerini bir Afrika ülkesi devlet başkanının danışmanları kılığında Hanan’la iletişime geçerek verdiği illegal hizmet hakkında bilgi aldı. Şirketin görev tanımlarından bahseden Hanan, aktif istihbarat, psikolojik savaş, kiralık bilgisayar korsanlığı, dijital casusluk ve gözetleme, sosyal medya manipülasyonu ve çevrimiçi dezenformasyonun yayılması için ürün geliştirdiklerini kaydetti. İstihbarat toplamak için e-posta ve şifreli mesajları hack’leme, doküman sızdırma veya uydurma skandallar üretme, trol ordularla dezenformasyon yayma, sahte haber siteleri kurma ve demokratik süreci bozma gibi şirket faaliyetleri olduğunu vugulayan Hanan, Afrika, Güney ve Orta Amerika, ABD ve Avrupa’da aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Altı saat süren toplantıda Hanan ve ekibi, Gmail ve Telegram hesaplarına erişmek için kullandıkları bilgisayar korsanlığı tekniklerini sergiledi ve “hedeflenen kişi hakkında istihbarat toplama” yöntemlerinden bahsetti. 40 bin avatarlı AIMS isimli bir bir sistemden bahseden Hanan, bu avatarlarla fake hesaplar oluşturarak istihbarat topladıklarını, sosyal medyadan dezenformansyon kampanyaları düzenlediklerini ve toplumu maniple ettiklerini vurguladı.

Tal Hanan.

15 MİLYON AVROYA HİZMET!

Sunumlarda dikkat çeken bir diğer detay ise “Meşru haber kaynaklarına manipülatif mateyal yerleştirebilme” hizmeti oldu. Şirket yöneticileri, müşterilerine sundukları hizmetin aslında bir “etki operasyonu” olduğunu söyledi. Bu operasyonun da üç aşaması olduğunu açıklayan Hanan, “Önce istihbarat toplanır, elde edilenlerle bir hikaye oluşturulur ve maksimum etki için harekete geçilir” dedi. Bu teknikle kamuoyunu yanıltıldığı ve algı operasyonlarının düzenlendiği vurgulandı. Dünya çapında altı ofiste faaliyet gösterdiklerini ifade eden siber çetenin başı, ekibinin, finans, sosyal medya ve psikolojik savaş alanında yetkin kimseler olduğunu kaydetti. Sunumda 6 ila 15 milyon avro arasında bir tutara seçimlere müdahale edebilecek hizmetin sağlanabileceği kaydedildi. Görüşme sırasında Hanan, ekibinin bilgisayar korsanlığı yeteneklerini sergilediği bir çalışma daha sundu. Sunumda, Kenya’daki genel seçimlerden birkaç gün önce “önemli bir devlet görevlisinin yardımcısı” olarak tanımlanan bir adamın Gmail hesabına nasıl eriştikleri gösterildi. “Bazı ülkelerde Telegram’ın güvenli olduğuna inandıklarını biliyorum. Size ne kadar güvenli olduğunu göstereceğim” diyen Hanan, önce Endonezyalı bir kişinin hesabına girdi. Ardından genel seçimlerde o dönem aday olan, sonrasında Devlet Başkanı seçilen William Ruto’ya yakın iki ismin hesabını hackleyerek yazışmaları gösterdi. Hesapları görüntülemekle kalmadığını, aktif bir şekilde kullanabildiğini de kaydeden Hanan, Ruto’ya yakın isimlerden birinin hesabından, Kenyalı bir siyasi stratejiste “Merhaba nasılsın canım” yazdı. Bu şekilde manipülasyon ve kaos yaratabileceğini kaydeden Hanan, “Ona karısı hakkında ya da son konuşması hakkında ne düşündüğümü yazabilirim ya da ona bir sonraki genelkurmay başkanım olacağına söz verdiğimi söyleyebilirim” dedi.



#İsrail
#Siber Espiyonaj
#Seçim
31 dakika önce
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40 bin kişilik İsrail siber ordusu 30 seçimi etkiledi
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