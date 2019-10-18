7/24 görevdeyiz

Görüntüde sağlıkçılar şöyle seslendi: "Sağlık personeli olarak askerimizin ve bölge halkımızın yanındayız. Motivasyonu yüksek ekibimizle büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. UMKE ve 112 acil ekipleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Asker ailelerine ve tüm Türkiye'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Askerimizin ve vatandaşımızın sağlığı bize emanet."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da harekât bölgesindeki sağlık çalışanlarının ilk günden itibaren görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Ekiplerin her koşulda fedakarca çalıştığını anlatan Koca, "Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla ordumuzun yanındayız. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde görev yapan ve askerlerimize selam durarak desteklerini ileten sağlık personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da Mehmetçiğin Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin görüntü paylaştı. Türk Kızılayı'nın dağıttığı yardımlara dair görüntüler, "Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla yayınlandı.