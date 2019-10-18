Dünya 7/24 görevdeyiz
BARIŞ PINARI HAREKATI

7/24 görevdeyiz

Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Sağlık Bakanlığı ekipleri Mehmetçiğe büyük destek veriyor. Güvenlik güçleriyle omuz omuza görev yapan sağlık ekipleri bir video hazırlayarak Türkiye'ye selam yolladı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Sağlık Bakanlığı ekipleri
Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Sağlık Bakanlığı ekipleri

Görüntüde sağlıkçılar şöyle seslendi: "Sağlık personeli olarak askerimizin ve bölge halkımızın yanındayız. Motivasyonu yüksek ekibimizle büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. UMKE ve 112 acil ekipleri olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Asker ailelerine ve tüm Türkiye'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Askerimizin ve vatandaşımızın sağlığı bize emanet."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da harekât bölgesindeki sağlık çalışanlarının ilk günden itibaren görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Ekiplerin her koşulda fedakarca çalıştığını anlatan Koca, "Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla ordumuzun yanındayız. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde görev yapan ve askerlerimize selam durarak desteklerini ileten sağlık personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da Mehmetçiğin Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin görüntü paylaştı. Türk Kızılayı'nın dağıttığı yardımlara dair görüntüler, "Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla yayınlandı.

2 milyon Suriyeli evine dönecek
DÜNYA
2 milyon Suriyeli evine dönecek
Büyük zafer

Büyük zafer

​ABD ile masaya oturan Türkiye her istediğini aldı.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

Mehmetçik'in ilk defa yayınlanan görüntüleri nefes kesti.
100 km tamam

100 km tamam

​Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 100 km'lik alan temizlendi.
Terörizmi yendiğimizde...

Terörizmi yendiğimizde...

​Erdoğan'dan kendisine teşekkür eden Trump'a yanıt.
Teşekkürler Erdoğan

Teşekkürler Erdoğan

"Türkiye bu güvenli bölgeyi hep istiyordu."
PKK'ya<br>Esed kamuflajı

PKK'ya
Esed kamuflajı

Ayn el-Arab'ta rejim askerinin üniformasını giyen kişilerin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa panikte

Avrupa panikte

​​Teröristlerin yanında saf tutan Avrupa'yı mülteci akını korkutuyor.
Yemeklerini<br>bile bıraktılar

Yemeklerini
bile bıraktılar

​ABD askerlerinin çekildiği üsten yeni görüntülere ulaşıldı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Teröre körler

Teröre körler

​Terör yandaşları yarın Avrupa'nın birçok ülkesinde eyleme hazırlanıyor.
Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Hizmeti önceleyen 2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.​
AB ticaretine<br>Bosna köprüsü

AB ticaretine
Bosna köprüsü

​İş dünyası Saraybosna'da bir araya geldi.
Sesimize ses verin

Sesimize ses verin

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde tam 45 gün geride kaldı.
Köprüde<br>intihar girişimi

Köprüde
intihar girişimi

​Eli silahlı şahıs intihar girişimde bulundu ve trafik çift yönlü durdu.
Ayn El Arab <br>sözü vermedik!

Ayn El Arab
sözü vermedik!

​Çavuşoğlu, Pence'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.