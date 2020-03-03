70 bin göçmeni almadı

Buna ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, yakalandıktan sonra tek tek mülakata alınan düzensiz göçmenlerin önemli bir kısmı da Yunanistan tarafından zorla geri gönderildiklerini ifade etti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2017’den bu yana Yunanistan tarafından geri itme mağduru olan düzensiz göçmen sayısı 69 bin 248 olarak belirlendi. Düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi’ne aykırı olduğu ifade ediliyor.

HAYAT Çanakkale’nin İdlibli şehitleri