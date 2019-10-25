9 adımda normalleşme

Türkiye’nin güvenli bölge sınırları içinde yer alan Tel Abyad gibi bölgeler, 8 yılı aşan iç savaşın getirdiği istikrarsızlığın ardından 9 adımda normalleşecek. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab’ı, Zeytin Dalı Harekatı ile de Afrin’i teröristlerden temizleyip Suriyelilerin bu bölgelere dönmesini sağlayan Türkiye, şimdi de Barış Pınarı Harekatı’yla PKK’dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn için harekete geçti. Öncelikle halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapılıyor. Bölgede yaşayan sivillere insani yardım ulaştırılırken bBinlerce kişiye Türk Kızılayı her gün ekmek dağıtıyor.

ÇOK YÖNLÜ İNŞA SÜRECİ

Bölgede yaşanabilirliğin devamı için ise Tel Abyad ve Rasulayn’da ihya süreci çok yönlü ve eş zamanlı işletilecek. Oluşturulacak kolluk güçleri ile kalıcı güvenliğin sağlanması, insani yardım desteğinin ihtiyaca göre planlanması, normalizasyon için üretim ve istihdamla ekonomik istikrarın oluşturulması, modern şehirleşme için gerekli altyapı ve üstyapı hizmetlerinin tespit edilerek hayata geçirilmesi, adliye teşkilatının kurulması, dönüşlere uygun barınma hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, toplumsal sağlık ve hastalıklara karşı sağlık alanında yardım ve çalışmaların yapılması ve bölgede eğitim hizmetlerinin tüm çocukları kapsaması sağlanacak.

POLİSLER GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK

Bu kapsamda bölgede hummalı bir çalışma yürütülecek. Yollardaki hasarın giderilmesi, asfaltlama yapılması gibi işlemler yapılacak. Hastalıkların önüne geçmek için çevre temizliği, çöp temizleme traktörü, çöp toplama aracı, çöp toplama konteynerleri yerleştirilecek. Bunun öncesinde ise terör örgütünün neden olduğu bina enkazları iş makinaları vasıtasıyla temizleniyor. Sağlanacak güvenlik ortamının devamı için ise kolluk güçleri oluşturulacak. Bu çerçevede Türkiye tarafından yerel halk arasından eğitilen polis bölgede de görev alacak.

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CAMİLER ONARILACAK

Adalet Bakanlığı’nın desteği ile Tel Abyad ve Rasulayn’da mahkeme ve savcılık ofisleri açılacak. Türkiye bütüncül olarak adalet sarayı, cezaevleri, karakollar ve kontrol noktaları için destek verecek.

Türkiye sosyal dokuyu iyileştirmek ve manevi düzeni tesis etmek adına terör örgütünün hedef aldığı çok sayıda camiyi de onaracak.

1 milyon kişi dönecek

Temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak. Güvenli bölgeye ilk etapta 1 milyon kişi dönecek.

Eğitim başlıyor

Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde ilk safhasında sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Terör örgütünün karargah olarak kullandığı hastane onarılıyor. Uzun süredir eğitim alamayan bölge gençleri ve çocuklar, terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayan’da eğitim almaya başlayacak. PYD’nin kapattığı okullar şehrin kurtarılmasıyla yeniden eğitime başladı. Zarar gören okullar Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitim verecek.

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