Dünya AB Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli değerlendirme bireysel olacak
AVRUPA

AB: Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli değerlendirme bireysel olacak

Avrupa Birliği, Rusya'dan AB'ye sığınmak isteyen Rus vatandaşlarının başvuruları için mevcut yasal çerçevenin geçerli olduğunu, her bir davanın kendi özelinde değerlendirileceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB: Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli değerlendirme bireysel olacak
AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'deki kısmi seferberlik ilanından sonra Rusların ülkeyi terk etme ve AB'de sığınma elde etmeleriyle ilgili soruyu yanıtladı.

Mamer, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, ülkeden geçerli sebeplerle kaçmak isteyenlerin, insan hakları temelinde AB'ye sığınma başvurusunda bulunmaları için mevcut bir yasal çerçevenin var olduğunu, başvuruların her bir dosya bazında değerlendirileceğini dile getirdi.

Üye ülkelerin birbiriyle görüş alışverişinde olduğunu ifade eden Mamer, Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin yarın konuyla ilgili toplanacağını söyledi.

AB, Rusya'dan kaçmak isteyenlerle prensipte dayanışma içinde

Dün de AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana yarım milyon Rus'un ülkeyi terk ettiğini, Putin'in kısmi seferberlik açıklamasının ardından "AB'nin, ülkenin pek çok şehrinde protesto düzenleyerek rejimin yaptıklarına karşı çıkma cesaretini gösteren Rus vatandaşlarıyla prensipte dayanışma içinde olduğunu" belirtmişti.

Mamer de AB ülkelerinin Rus vatandaşlarının sığınma talepleri konusunda ortak duruş benimsemesi gerektiğini kaydetmişti.

AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış, bazı ülkeler Ruslardan Schengen başvuruları almayı tamamen durdurmuştu.

AB ülkeleri Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı
DÜNYA
AB ülkeleri Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı

AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor
DÜNYA
AB ülkeleri Ruslara vize yasağını tartışıyor
Diyarbakırda feci kaza

Diyarbakır'da
feci kaza

​Kapıya kıyafeti sıkışan kadın canından oldu.
Marmariste acı bilanço

Marmaris'te acı bilanço

​500 hektarlık alan küle döndü.
Fiyat katlanarak artıyor

​Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı.

Yer Avcılar: Duyanlar hayrete düştü.

​Rus petrolünü kaçırırken görüntülendi

​AREDA Survey sordu: Hafızalara kazınan yapımlar listelendi.

​Bakan Çavuşoğlu: Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız.
Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​Ülke ülke açıkladılar: Listenin en üstünde kim var?

​Pes dedirten görüntü: Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.