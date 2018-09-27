Dünya AB sınırlarını İHAlarla korumaya hazırlanıyor
AVRUPA

AB sınırlarını İHA'larla korumaya hazırlanıyor

AB sınırlarını İHA'larla korumaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, dış sınırlarında güvenliği artırmak için insansız hava aracı (İHA) ile Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de deneme uçuşları yapmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AB Sınır Güvenliği Ajansından (FRONTEX) yapılan yazılı açıklamada, orta irtifalı ve havada uzun süre kalma kapasitesine sahip İHA'ların sınır güvenliği için kullanımının denemeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de yerel makamlarla koordineli şekilde uçurulan İHA'lar gözetim sistemleri, termal kameralar ve radarlarla donatıldı.

Yıl sonuna kadar test edilecek İHA'ların maliyet ve etki bakımında başarıları değerlendirilecek.

İHA'lar denizlerin denetimi, arama-kurtarma çalışmaları, suç şüphesi bulunan gemilerin tespit edilmesi ve anlık bilgi paylaşımı gibi farklı operasyonlarda kullanılacak.

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

​Erdoğan: Birinci olduğumuz bölgeden aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız.
FETÖ adına provokasyon

FETÖ adına provokasyon

Alman gazetesi Die Welt, FETÖ'cülerin sözcülüğüne üstlendi.
​TSK envanterine girdi

​TSK envanterine girdi

​Türkiye'yi İHA teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak.
BM'ye karşısesler yükseliyor

BM'ye karşısesler yükseliyor

Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısına AB de itiraz etti.
Öğrenci yurdunda yangın

Öğrenci yurdunda yangın

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
'Kudüssatılık değildir'

'Kudüssatılık değildir'

​Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de konuştu.
Borsa rekor kırdı

Borsa rekor kırdı

​BIST 100 endeksi son 4 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.

Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.