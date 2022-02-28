AB Ukraynalı 4 milyon sığınmacıya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jenaz Lenarcic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında yoğun çatışmaların devam etmesi halinde 4 milyon Ukraynalının başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Lenarcic, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in tahminlerini paylaştı.

18 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Lenarcic, Ukrayna içinde ve komşu ülkelerde 18 milyon kişinin insani bakımdan çatışmalardan etkileneceğini söyledi.

Ukrayna'da 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceğini kaydeden Lenarcic, 4 milyon Ukraynalının sığınmacı durumuna düşebileceği tahminini paylaştı.

Lenarcic, "Her halükarda bunlar çok kaba tahminler olsa da sayılar çok büyük. Bu tür bir acil duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

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Hem Ukrayna'ya komşu AB ülkelerine gelen hem de Ukrayna içinde kalan zor durumdaki kişilere yardım edeceklerini, insani yardım göndereceklerini aktaran Lenarcic, 2014'ten beri Ukrayna'ya bu tür yardımlar kapsamında yıllık 25 milyon avro ayırdıklarını, bunu 90 milyon avroya çıkaracaklarını duyurdu.

"DAHA FAZLASINA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Rusya'nın saldırısı nedeniyle ülkelerini terk ederek komşu AB ülkeleri Macaristan, Slovakya, Romanya ve Polonya'ya sığınanların sayısının 300 bini aştığını açıkladı.

Bu kişilerin çoğunun biyometrik pasaport sahibi oldukları için AB ülkelerinde ilk aşamada vizesiz şekilde 90 gün kalabileceklerini ifade eden Johansson, bir kısmının yakınları tarafından ağırlandığını, az bir bölümünün de AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğunu söyledi.

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Johansson, "Gelecek veya gelmek isteyecek çok daha fazla sayıda kişi için hazırlıklı olmalıyız. AB, bu kişileri memnuniyetle karşılamalı." diye konuştu.

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