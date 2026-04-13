ABD basınından dikkat çeken iddia: ABD ve İran yeniden masaya oturabilir

ABD ile İran arasında ilk tur görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı, ancak diplomasi trafiği sürüyor. Wall Street Journal, bölge ülkelerinin arabuluculuğunda birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceğini iddia etti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad’daki 21 saatlik ABD-İran görüşmeleri sonuçsuz kaldı. ABD'nin aşırı talepleri görüşmeleri tıkadı. WSJ ise diplomasi kapısının kapanmadığını ve kısa süre içinde yeni bir tur görüşmenin gündeme gelebileceğini yazdı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkeleri ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak için girişimlerini sürdürüyor.
Kaynaklar, tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamalara rağmen diplomasi kapısının kapanmadığını ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıkların Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumunun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olduğu belirtildi.
İranlı yetkililerin, az miktarda uranyum zenginleştirmeyi devam ettirme veya mevcut uranyum stoklarını azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aktarıldı.
Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.