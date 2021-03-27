ABD Başkanı Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

ABD Başkanı Joe Biden, 'Sayın Cumhurbaşkanı' hitabıyla başlayan mektubunda, "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Acınızı paylaşıyorum"

Biden, koronavirüs salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

Liderler Zirvesi'ne davet

Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22-23 Nisan’da çevrim içi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.

DÜNYA ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet