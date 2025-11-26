ABD Başkanı Trump iki hindiyi affetti

Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Trump, Şükran Günü yaklaşırken Amerikan halkının geçen yıla göre ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi.





Trump, Joe Biden döneminden kötü bir ekonomik tabloyu miras aldıklarını savunarak, kendi yönetiminin 1 yılda, kısa bir süre içinde ülkeye 18 trilyon dolarlık yatırım sözü aldığını anlattı.





Başkent Washington'da Ulusal Muhafızların görev yapmasıyla kentin eskiye göre çok daha güvenli hale geldiğini ifade eden Trump, özellikle Chicago'daki suç oranlarına atıfta bulunarak bu kenti de güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

BİDEN'I ALAYA ALDI

Trump ayrıca, önceki Başkan Joe Biden'ın geçen yıl görevdeyken iki hindiyi gerçek Başkanlık yetkisiyle değil, "otomatik imza yöntemiyle" (Otopen) kullanarak affettiğini ve bunun gerçek bir af olmadığını savundu.





Mizahi bir dille "yaptıkları soruşturma sonucunda" geçen yılki hindi affetme olayının geçersiz olduğunu savunan Trump, o hindileri de kendisinin gerçekten affettiğini dile getirdi.





ABD Başkanı, konuşmasının ardından North Carolina eyaletinde yetiştirilen "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi başkanlık yetkisine dayanarak affettiğini belirtti.



