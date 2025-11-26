Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Başkanı Trump iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Trump iki hindiyi affetti

10:1726/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trump Beyaz Saray'daki geleneksel "Şükran Günü" töreninde iki hindiyi affetti.
Trump Beyaz Saray'daki geleneksel "Şükran Günü" töreninde iki hindiyi affetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel "Şükran Günü" (Thanksgiving) etkinliğinde adlı "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi affetti.

Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Trump, Şükran Günü yaklaşırken Amerikan halkının geçen yıla göre ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi.


Trump, Joe Biden döneminden kötü bir ekonomik tabloyu miras aldıklarını savunarak, kendi yönetiminin 1 yılda, kısa bir süre içinde ülkeye 18 trilyon dolarlık yatırım sözü aldığını anlattı.


Başkent Washington'da Ulusal Muhafızların görev yapmasıyla kentin eskiye göre çok daha güvenli hale geldiğini ifade eden Trump, özellikle Chicago'daki suç oranlarına atıfta bulunarak bu kenti de güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

BİDEN'I ALAYA ALDI

Trump ayrıca, önceki Başkan Joe Biden'ın geçen yıl görevdeyken iki hindiyi gerçek Başkanlık yetkisiyle değil, "otomatik imza yöntemiyle" (Otopen) kullanarak affettiğini ve bunun gerçek bir af olmadığını savundu.


Mizahi bir dille "yaptıkları soruşturma sonucunda" geçen yılki hindi affetme olayının geçersiz olduğunu savunan Trump, o hindileri de kendisinin gerçekten affettiğini dile getirdi.


ABD Başkanı, konuşmasının ardından North Carolina eyaletinde yetiştirilen "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi başkanlık yetkisine dayanarak affettiğini belirtti.


ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

#ABD
#Donald Trump
#şükran günü
#Thanksgiving
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ peşinat ve taksitler ne zaman ödenecek? 500 bin sosyal konut TOKİ evleri ödeme planı