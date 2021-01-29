Dünya ABD Başkanlığını devreden Trump hızlı başladı 2022de yapılacak seçimler için Cumhuriyetçilere birlikte çalışma sözü verdi
AMERİKA

ABD Başkanlığı'nı devreden Trump hızlı başladı: 2022'de yapılacak seçimler için Cumhuriyetçilere 'birlikte çalışma' sözü verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy ile bir araya geldi. Trump'ın, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması için birlikte çalışma sözü verdiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri Kevin McCarthy.

Donald Trump'ın ekibi tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta görev süresi biten ve başkent Washington'dan ayrılan Trump'ın, Florida'da Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri McCarthy ile bir araya geldiği belirtildi.

  • Görüşmenin "gayet iyi ve samimi" geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, McCarthy ile Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalaması için yardım etme konusunda mutabık kaldı" bilgisi paylaşıldı.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını 2018'de kaybeden Cumhuriyetçiler, 2020 seçimlerinde vekil sayılarını artırsa da çoğunluğu yakalayamamıştı.

Temsilciler Meclisi için bir sonraki seçim, 2022'nin Kasım ayında yapılacak.

Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
OYNAT 00:48
Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak.

ABD medyasının gündeminde: Trump'ın bıraktığı mektupta 'Joe biliyorsun ben kazandım' iddia edildi
DÜNYA
ABD medyasının gündeminde: Trump'ın bıraktığı mektupta 'Joe biliyorsun ben kazandım' iddia edildi

ABD Başkanı Trump Kongre baskını hakkında konuştu: Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim
DÜNYA
ABD Başkanı Trump Kongre baskını hakkında konuştu: Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim

Donald Trump'a kötü haber: Azil maddesi resmen iletildi
DÜNYA
Donald Trump'a kötü haber: Azil maddesi resmen iletildi

Trump hızlı döndü
DÜNYA
Trump hızlı döndü
Abone Ol Google News
İstanbul sahilleri lodosa teslim

İstanbul sahilleri lodosa teslim

​Üsküdar'da dev dalgalar vatandaşa zor anlar yaşattı.
Fırtına nedeniyle sürüklendi

Fırtına nedeniyle sürüklendi

​​Zeytinburnu'nda bir gemi karaya oturdu.
Diyarbakırda HDP binası boşaltıldı: Nereye giderlerse gitsinler peşlerini bırakmayacağız

İstanbul Boğazı'ndaki manzara şaşkınlığa neden oldu.

​Cuma namazı çıkışı kısıtlamalar ve fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Film gibi

Film gibi

​Ağrılı Muhammed 7 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetişti.

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Sanayi sitesinde meydana gelen patlamadan ilk görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.