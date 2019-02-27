Dünya ABD darbede ısrarcı Venezuelanın diyalog çağrısına ret
AMERİKA

ABD 'darbede' ısrarcı: Venezuela'nın diyalog çağrısına ret

ABD hükümeti, Venezuela'nın seçimle başa gelen lideri Maduro'ya yönelik darbe girişimlerinde ısrarcı tavrını sürdürüyor. ABD'li yetkililer, Venezuela'dan gelen 'müzakere' çağrılarını reddetti. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guadio'yu meşru başkan olarak tanıyan Washington'daki temsilciler "Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Venezuela'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek, "Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido." dedi.

Büyükelçi Wood, Silahsızlanma Konferansı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir dizi suçlamalarda bulunan Wood, ülkenin meşru liderinin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido olduğunu iddia etti.

Robert Wood, Juan Guaido'nun başına bir şey gelmesi durumunda bunun sorumlusunun Maduro olacağı görüşünü de savundu.

Wood, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda ABD'ye yaptığı diyalog çağrısına ilişkin bir soruya, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido. Maduro rejimi kabul edilemez ve biz tanımıyoruz." karşılığını verdi.

Konsey'de konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." ifadesini kullanmıştı.

  • Jorge Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulunmuştu.

"Pakistan ve Hindistan bir savaşın içinde değil"

Büyükelçi Wood, bir başka soru üzerine, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimden endişe duyduklarını ve durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

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Bölgede bazı ülkelerle iş birliği içinde olduklarını bildiren Wood, iki ülke arasındaki tansiyonun daha da büyümemesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Robert Wood, "Bana göre onlar şimdi bir savaşın içinde değiller. İlişkileri zor durumda. Önemli olan tansiyonun düşürülmesi. Biz ve bölgedeki bütün ülkeler bunu denemeli. (Bu) Asya'nın güneyinde oldukça karmaşık bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

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