ABD Dışişleri Bakanı Rubio Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

09:3529/10/2025, Çarşamba
AA
Marco Rubio
Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, göreve yeni atanan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Japon mevkidaşı ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldiği bildirildi.


Rubio'nun göreve yeni gelen Motegi'yi tebrik ettiği aktarılan açıklamada, görüşmede özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesinin korunmasında ABD-Japonya ittifakının öneminin teyit edildiği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği fırsatlarının, caydırıcılığın güçlendirilmesinin ve güvenlik alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin ele alındığı kaydedildi.





