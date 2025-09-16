ABD Dışişleri Bakanı Rubio Katar'da

Rubio, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldik. ABD-Katar arasındaki kalıcı güvenlik ortaklığını ve daha istikrarlı bir bölgeye olan ortak bağlılığımızı teyit ettik. Kendilerine, Katar'ın İsrail ile Hamas arasında bir barış anlaşmasına varılması ve rehinelerin ülkelerine getirilmesi için sürdürdükleri ara buluculuk çabaları için teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.