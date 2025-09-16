Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Katar'da

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in ardından Katar’ın başkenti Doha’da temaslarda bulunuyor.

Rubio, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldik. ABD-Katar arasındaki kalıcı güvenlik ortaklığını ve daha istikrarlı bir bölgeye olan ortak bağlılığımızı teyit ettik. Kendilerine, Katar'ın İsrail ile Hamas arasında bir barış anlaşmasına varılması ve rehinelerin ülkelerine getirilmesi için sürdürdükleri ara buluculuk çabaları için teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.

