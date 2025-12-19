Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Taylandlı mevkidaşı ile görüştü

09:3419/12/2025, Cuma
AA
Sihasak Phuangketkeow - Marco Rubio
Sihasak Phuangketkeow - Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kamboçya ile Tayland arasında süregelen sınır çatışmalarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı
ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio, Taylandlı mevkidaşı Sihasak ile telefonda görüştü.

ABD'nin, Tayland-Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarından endişe duyduğu belirtilen açıklamada, gerilimin derhal azaltılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rubio'nun Tayland'ı durumu yatıştırmak için somut adımlar atmaya ve Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nı uygulamaya çağırdığı belirtildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan bir anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

#ABD
#Marco Rubio
#Sihasak Phuangketkeow
#Tayland Dışişleri Bakanı
