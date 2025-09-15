ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Netanyahu Mescid-i Aksa'nın yakınındaki tünelleri gezdi

İsrail basınına göre, Rubio-Netanyahu ikilisinin Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de eşlik etti.

Burak Duvarı'nın ardından Rubio ve Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın yakınında İsrail tarafından kazılan tünelleri gezdi. Netanyahu, gezinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rubio'nun bu ziyareti, İsrail-ABD ittifakının dayanıklılığının ve gücünün bir kanıtıdır. Bu ittifak, az önce dokunduğumuz Batı Duvarı'nın taşları kadar güçlü ve dayanıklıdır." ifadesini kullandı.