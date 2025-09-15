Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Netanyahu Mescid-i Aksa'nın yakınındaki tünelleri gezdi

14:1615/09/2025, Pazartesi
AA
Mescid-i Aksa'daki tünelleri gezdiler
İsrail'in Katar'a saldırısının yankıları sürerken resmi bir ziyaret için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki tünelleri gezdi.

İsrail basınına göre, Rubio-Netanyahu ikilisinin Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de eşlik etti.



Burak Duvarı'nın ardından Rubio ve Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın yakınında İsrail tarafından kazılan tünelleri gezdi. Netanyahu, gezinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rubio'nun bu ziyareti, İsrail-ABD ittifakının dayanıklılığının ve gücünün bir kanıtıdır. Bu ittifak, az önce dokunduğumuz Batı Duvarı'nın taşları kadar güçlü ve dayanıklıdır." ifadesini kullandı.



İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından Doha'da toplanacak Arap-İslam Zirvesi öncesi İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise basının sorularını yanıtsız bıraktı ve açıklama yapmadı.



Rubio'nun ziyaretinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planının ele alınacağı bildirilmiş, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesinin de masaya yatırılacağı ileri sürülmüştü.


