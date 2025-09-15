Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'ye kara saldırısı öncesi Netanyahu soykırım şebekesini toplayacak

Gazze'ye kara saldırısı öncesi Netanyahu soykırım şebekesini toplayacak

09:1715/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
'Gazze kasabı' Netanyahu
'Gazze kasabı' Netanyahu

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze’ye yönelik kara saldırısı başlatmadan önce bölgedeki İsrailli esirler hakkında güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, bugün bakanlar ve bazı güvenlik şefleriyle bir araya gelecek.

Esirlerin durumunu görüşecekler


  • İsrail basınındaki haberlerde, istişare toplantısında Gazze kentine kara saldırıları sırasında İsrailli esirlere zarar vermemek için alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.

Görüşmeye Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Milletvekili Aryeh Deri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılacağı belirtildi.


#Netanyahu
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?