İşgalci İsrail Suriye'nin güneyindeki yerleşim bölgelerine girdi

Suriye yönetimi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınayarak, bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığını ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.