Şara 'BM'ye yazı gönderdik' deyip açıkladı: Golan Tepeleri için müzakere yapılıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye resmi televizyonu El İhbariyye kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin 1974 Anlaşması’na bağlılığını gösterdiğini ve Birleşmiş Milletler'e (BM) yazı gönderdiklerini, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) eski durumuna dönmesini talep ettiklerini bildirerek "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." bilgisini verdi.

"Anayasa hazırlanacak"

Suriye'nin geçiş döneminde olduğunu belirten Şara, "Seçimlerden sonra bir anayasa hazırlanacak ve içinde pek çok detay olacak. Ancak bizim benimsediğimiz politika, her alanda eş zamanlı çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin tüm Kürt bileşenini temsil etmediğini vurgulayan Şara, "SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor." şeklinde konuştu.

Golan Tepeleri ve UNDOF

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.







