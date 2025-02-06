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ABD Dışişleri Bakanlığı duyurmuştu: Panama Kanalı söz konusu iddiayı yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurmuştu: Panama Kanalı söz konusu iddiayı yalanladı

10:436/02/2025, Perşembe
AA
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Bakanlık, Kanal geçişlerinin ücretsiz olduğunu öne sürmüştü.
Bakanlık, Kanal geçişlerinin ücretsiz olduğunu öne sürmüştü.

Panama, ABD Dışişleri Bakanlığının "hükümet gemilerinin Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebileceği" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Panama Kanalı İdaresinin X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.


ABD ile diyaloğa hazır olunduğu kaydedilen açıklamada,
"ABD Dışişleri Bakanlığının paylaşımına yanıt olarak, Kanal'dan geçiş ve diğer ücretleri belirleme yetkisine sahip olan Panama Kanalı İdaresi, ücretlerle ilgili herhangi bir ayarlama yapmadığını bildiriyor."
ifadelerine yer verildi.

ABD 'ücretsiz' olduğunu iddia etmişti

Panama açıklamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanlığı X hesabından, Panama hükümetinin, ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini aktarmıştı. Açıklamada,
"ABD hükümet gemileri artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak."
ifadeleri kullanılmıştı.

#ABD
#Panama Kanalı
#Marco Rubio

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