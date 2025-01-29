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Grönlandlıların yüzde 85'i ABD'ye katılmak istemiyor

Grönlandlıların yüzde 85'i ABD'ye katılmak istemiyor

10:3229/01/2025, Çarşamba
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Gröndlandlıların, bu anketle beraber Trump'ı istemediği de ortaya çıkmış oldu.
Gröndlandlıların, bu anketle beraber Trump'ı istemediği de ortaya çıkmış oldu.

Yeni bir kamuoyu yoklamasına göre, Grönlandlıların yüzde 85’i adalarının ABD’ye bağlanmasına karşı. Bu sonuç, Donald Trump’ın Grönland halkının "bizimle olmak istediği" iddiasının aksini gösteriyor.

Donald Trump'ın ABD'nin yarı özerk Danimarka topraklarının kontrolünü ele geçirmesi çağrısında bulunmasının ardından yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması Grönlandlıların yüzde 85'inin adalarının ABD'nin bir parçası olmasını istemediğini gösteriyor.


Yeniden seçilmesinden bu yana Trump, Danimarka tarafından kontrol edilen ancak büyük ölçüde özerkliğe sahip olan Kuzey Kutbu adasını almakla ilgilendiğini yineledi. Cumartesi günü Air Force One uçağında konuşan Trump şunları söyledi: "Sanırım onu alacağız" dedi ve Kuzey Kutbu adasının 57 bin sakininin "bizimle birlikte olmak istediğini" iddia etti.


Yüzde 9'u kararsız

Ancak Danimarka gazetesi Berlingske tarafından yaptırılan ve anketör Verian tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket, Grönlandlıların yalnızca yüzde 6'sının ABD'nin bir parçası olmayı desteklediğini, yüzde 9'unun ise kararsız olduğunu gösterdi.


Yeni anket, Danimarka başbakanının Berlin, Paris ve Brüksel'i kapsayan turu sırasında ABD ile değişen ilişkiler karşısında Avrupa'nın "birlikte durması" gerektiğini söylediği sırada yapıldı.


Avrupa’dan birlik mesajı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa’nın ABD ile değişen ilişkilere karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sınırların zorla değiştirilemeyeceğini belirtti.


Danimarka’nın Grönland’daki savunma planları

Danimarka, Grönland’daki egemenliğini güçlendirmek için yeni bir güvenlik paketi açıkladı. Bu paket, üç yeni Arktik gemisi, uzun menzilli insansız hava araçları ve uydu gözetim sistemlerini içeriyor.


İnuitsel bakış açısı

İnuit Dairesel Konseyi, Grönland’ın kim tarafından yönetileceği yerine, Inuit halkının yaşam kalitesini ve haklarını nasıl iyileştireceklerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.


#Grönland
#ABD
#Panama Kanalı

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