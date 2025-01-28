Fransa ve Danimarka Grönland'e asker göndermeye hazırlanıyor

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çıkışına gözdağıyla cevap vererek Avrupa'nın toprak bütünlüğünü savundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülkesinin topraklarına katmaya yönelik açıklaması Avrupa'da yankılanmaya devam ediyor. Danimarka, bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar avro ek destek açıklarken Fransa'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa'nın Grönland'e asker gönderme ihtimaline ilişkin sorulan soruya "Neden olmasın?" cevabını verdi. Öte yandan Barrot, bu konuda Danimarka ile görüşmeye başladıklarını da ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
,
'ın ülkesinin kontrolünde olmasını istediği
'a Avrupa'dan asker gönderilmesine ilişkin soruya "
" karşılığını verdi, ihtimali dışlamadı.
Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
"Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez"
Avrupa'nın egemen sınırları olduğunu belirten Barrot, "
Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz.
" dedi.
Barrot, bu meselenin temelinde, Arktik bölgesinin yeni bir çatışma bölgesi haline gelmesinin yattığını ifade etti.
Avrupa'dan Grönland'i savunmak için askeri birlik
Danimarka'nın bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar avro ek destek açıklaması konusunda Barrot, "
Danimarka, Arktik'i yabancı etkilere ve müdahalelere karşı korumak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyor.
" diye konuştu.
Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "
Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık.
" dedi.
ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermeyen Barrot, "
AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil.
" değerlendirmesinde bulundu.
Barrot, Danimarka'nın AB ülkelerinden dayanışma talep etmesi durumunda Fransa'nın buna olumlu yanıt vereceğini kaydetti.
Öte yandan,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, bugün başkent Paris'te
'nda,
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
'i ağırladı.
Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
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